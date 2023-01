Με τον κορυφαίο τίτλο «Smart Region of the Year» και συνολικά τέσσερα βραβεία τιμήθηκε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα Best City Awards 2023, τον μοναδικό θεσμό βραβείων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αναδεικνύει και επιβραβεύει καινοτόμα έργα και καλές πρακτικές που συμβάλλουν στη δημιουργία ευφυών, αειφόρων, οικονομικά βιώσιμων και συνεκτικών κοινωνιών, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διακρίθηκε με ακόμη τρία βραβεία σε διαφορετικές κατηγορίες και συγκεκριμένα:

-για τους 16 κυκλικούς κόμβους που σχεδίασε, χρηματοδότησε και κατασκεύασε στην πόλη της Λάρισας, στην κατηγορία «Ισόπεδοι και Ανισόπεδοι Κυκλοφοριακοί Κόμβοι»

-για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 239.200 έργων, προγραμμάτων και δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 2 δις ευρώ που στηρίζουν τον αγροτικό τομέα και τους ανθρώπους της παραγωγής, στην κατηγορία «Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα» και

-για το πρόγραμμα προστασίας αγροτικών καλλιεργειών ΤΥΤΩ και διαχείρισης του πληθυσμού των τρωκτικών στο θεσσαλικό αγροτικό οικοσύστημα με σύμμαχο τη φύση και τις φυσικές διεργασίες, στην κατηγορία «Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα».

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια Περιφέρεια συνεχών επιδόσεων και διακρίσεων και αυτό αναγνωρίζεται στην πράξη σε κορυφαίους διαγωνιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, παραλαμβάνοντας τα τέσσερα Best City Awards 2023, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

«Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε μια ομάδα -διοίκηση και εργαζόμενοι- που φτάνουμε σε διακρίσεις χάρη στον σωστό προγραμματισμό, στην επιτυχημένη διεκδίκηση, στην αποτελεσματική υλοποίηση. Τα βραβεία αυτά ανήκουν σε όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για σύγχρονα έργα υποδομών, για την αγροτική ανάπτυξη, για καινοτόμα προγράμματα όπως το ΤΥΤΩ.

Οι νέες διακρίσεις αφιερώνονται σε όλες τις Θεσσαλές και στους Θεσσαλούς που με την εμπιστοσύνη τους, μας βοηθούν να πηγαίνουμε τη Θεσσαλία ψηλότερα και να τη συγχρονίζουμε με την εποχή. Είμαστε ένα με την κοινωνία, διαχρονικά παρόντες στην υπηρεσία του πολίτη. Σε εποχή πολυκρίσης και μεγάλων δυσκολιών, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε έργα ουσίας, που θέλει και έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα, έργα που λύνουν προβλήματα που ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα στις ζωές των ανθρώπων, έργα που μας πηγαίνουν όλους μαζί μπροστά» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Τα ετήσια βραβεία «Best City Awards», powered by Olympios Group of Companies διοργανώθηκαν για 7η χρονιά φέτος από την εταιρία Boussias Communications, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία, πραγματοποιήθηκε μέσω του on-line συστήματος αξιολόγησης, από τα 39 μέλη της Κριτικής Επιτροπής και τα βραβεία προέκυψαν από τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκέντρωσε η κάθε υποψηφιότητα.

Τα Best City Awards 2023 περιλάμβαναν 5 κορυφαίες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και ο τίτλος «Smart Region of the Year» που έλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις οποίες απέσπασαν οι υποψηφιότητες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία από τα βραβεία που έλαβαν σε διαφορετικές κατηγορίες, αποδεικνύοντας το πολυδιάστατο έργο τους και τη σταθερή επένδυσή τους στην διατήρηση υψηλών δεικτών επίδοσης.