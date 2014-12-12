Λίγα εικοσιτετράωρα απομένουν για να σπάσει και τυπικά το ταμπού του ανοίγματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τις επόμενες ημέρες ανακοινώνεται η ίδρυση των πρώτων μη κρατικών ΑΕΙ που θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Κυριακάτικης Καθημερινής, τέσσερις αιτήσεις έλαβαν τελικά το πράσινο φως, από τους 12 φακέλους που είχαν αρχικώς κατατεθεί. Ανατροπές, καθυστερήσεις και πολλά παράπονα σημάδεψαν στο παρασκήνιο τη διαδικασία της πρώτης αδειοδότησης.

Τα τέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ, που πήραν άδεια για να λειτουργήσουν ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, είναι:

– Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το οποίο έχει δημιουργήσει στη χώρα μας εγκαταστάσεις για το παράρτημά του, καθώς δεν συνεργάζεται έως τώρα με κάποιον ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα - κολέγιο της Ελλάδας. – Το Πανεπιστήμιο του York, το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα με το City College της Θεσσαλονίκης.

– Το Πανεπιστήμιο Keele, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

– To βρετανικό Open University, σε συνεργασία με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης.

Αντιθέτως, οι φάκελοι που δεν εξασφάλισαν άδεια είναι:

– Tα βρετανικά πανεπιστήμια East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

– Το London Metropolitan University, το οποίο συνεργάζεται με το City Unity College στην Αθήνα.

– Το Πανεπιστήμιο Derby, που στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Mediterranean College.

– Τ ο Πα ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Wes t London, που θα συνεργαζόταν με το ελληνικό κολέγιο BCA. – Το Πανεπιστήμιο του Essex, το οποίο θα συνεργαζόταν με το Aegean College.

– Το γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, που θα συνεργαζόταν με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IDEF). – Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η αίτηση του βρετανικού πανεπιστημίου Greater Manchester, όπως μετονομάστηκε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Bolton, σε συνεργασία με ελληνικό New York College. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η αίτηση απεσύρθη τελευταία στιγμή, διότι προέκυψε ζήτημα με την πιστοποίηση του βρετανικού ιδρύματος από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) έδωσε την τελική εισήγηση στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πριν από τον Δεκαπενταύγουστο. Οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι αιτούντες ενημερώθηκαν για την τελική κρίση της Αρχής την περασμένη Πέμπτη με επιστολή. Η δεκαήμερη καθυστέρηση αποδίδεται στον τυπικό έλεγχο που όφειλε να κάνει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών, που, σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε τελευταίο να ελέγξει τους φακέλους για λόγους εθνικής ασφαλείας. Προηγήθηκε μία μακρά διαδικασία με πλούσιο παρασκήνιο.

Στο πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας είχαν φτάσει 13 αιτήσεις, αλλά μόνο ένα από τα υποψήφια παραρτήματα ήταν από τρίτη χώρα. Πρόκειται για την αίτηση από το κυπριακό Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Αντίθετα, οι υπόλοιπες αιτήσεις είναι από ελληνικά ιδιωτικά κολέγια που λειτουργούν επί χρόνια στην Ελλάδα, ως παραρτήματα ευρωπαϊκών –η πλειονότητα βρετανικών– ΑΕΙ με τη μέθοδο του franchise. Μόνο που για την «πανεπιστημιοποίησή» του, το ιδιωτικό κολέγιο όφειλε εκ του νόμου να αποκτήσει ισχυρά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, πιστοποιημένα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και σοβαρές υποδομές.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Απόστολο Λακασά, Καθημερινή)