Με στόχο τον ψηφιακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό της πόλης, ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΛ εγκαινιάζει μια νέα, καινοτόμα δράση που συνδυάζει τεχνολογία, οικολογία και δημόσια υγεία.

Τέσσερις “έξυπνοι” σταθμοί ύδρευσης τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της Λάρισας: μπροστά από το Δημοτικό Ωδείο, στην Πλατεία Ταχυδρομείου, στην Κεντρική Πλατεία και στην Πλατεία Νεάπολης, προσφέροντας δωρεάν, ποιοτικό νερό στους πολίτες και συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης πλαστικού.

Οι σταθμοί διαθέτουν τεχνολογία IoT (Internet of Things), με αισθητήρες και συστήματα που επιτρέπουν στη ΔΕΥΑΛ να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση, να εντοπίζει τυχόν διαρροές και να διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία κάθε σημείου.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα ο Δήμος και η ΔΕΥΑΛ θα διαθέσουν 500 επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού στους πολίτες, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση σε μια πιο οικολογική καθημερινότητα.

Η δράση “WELL – Water Eco Refill for Larissa” εντάσσεται στο πλαίσιο της Τοπικής Πράσινης Συμφωνίας και της συμμετοχής της Λάρισας στο ευρωπαϊκό δίκτυο Intelligent Cities Challenge, ένα πρόγραμμα που προωθεί τη βιώσιμη και “έξυπνη” ανάπτυξη των πόλεων.

Μέσα από αυτή τη δράση, η Λάρισα διαμορφώνει μια νέα κουλτούρα για το νερό, επενδύει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενισχύει τη δημόσια υγεία και αποδεικνύει στην πράξη ότι η τεχνολογία μπορεί να υπηρετεί το κοινό καλό.