Συνελήφθησαν, χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, τέσσερις άνδρες.

Οπως αναφέρεται από την Αστυνομία "σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 4 συσκευασίες περιέχουσες, κατά περίπτωση, μικροποσότητα της ναρκωτικής ουσίας-παραισθησιογόνου μανιταριού, μικροποσότητα αποξηραμένης κάνναβης και υπολείμματα αυτής καθώς και υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας – MDMA."