Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά στη Λάρισα
Αστυνομικά | 17 Νοε 2025, 12:33
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, τέσσερις άνδρες.
Οπως αναφέρεται από την Αστυνομία "σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 4 συσκευασίες περιέχουσες, κατά περίπτωση, μικροποσότητα της ναρκωτικής ουσίας-παραισθησιογόνου μανιταριού, μικροποσότητα αποξηραμένης κάνναβης και υπολείμματα αυτής καθώς και υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας – MDMA."
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.