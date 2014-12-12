«Τεχνολογίες Ρομποτικής, IoT, AI, VR και 5G στη Σύγχρονη Γεωργία με σκοπό την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» ανέπτυξε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Αθανάσιο Κοράκη. Η παρουσίαση θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει πλατφόρμα παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης καλλιεργειών, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται: ΙοΤ, AI, 5G, Cloud Computing.

Πιο αναλυτικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναπτύξει μια υποδομή IoT η οποία αποτελείται από εκατοντάδες κατανεμημένους κόμβους παρακολούθησης του αγρού και του περιβάλλοντος και εκτείνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (από την Λακωνία μέχρι το Νευροκόπι). Οι κόμβοι αυτοί στέλνουν συνεχώς, μέσα από ετεργογενή ασύρματα δίκτυα, δεδομένα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, τα οποία αναλύονται στο cloud με μηχανισμούς AI, εξορυγνύοντας αποτελέσματα σχετικά με την διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, την βελτιστοποίηση της καλλιέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ο επισκέπτης θα δει έναν διαδραστικό χάρτη της Ελλάδας με τις πραγματικές θέσεις των κόμβων και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη λειτουργικότητά τους καθώς και με τα δεδομένα που εκπέμπουν. Επίσης θα δει πρωτότυπα κόμβων διαφόρων ειδών: αγροτικούς κόμβους, κόμβους παρακολούθησης καιρού, κόμβους με κάμερες οι οποίοι παρακολουθούν την ωρίμανση των καρπών, κόμβους παγίδων εντόμων, κ.ά. Όπως και web εφαρμογές και smartphone εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να συμβουλέψουν και να ενημερώσουν διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων: Παραγωγούς, γεωπόνους, υπεύθυνους της βιομηχανίας, εκπροσώπους οργανισμών προστασίας φυσικού περιβάλλοντος.

Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει Πλατφόρμα Αυτοκινούμενων Ρομποτικών Οχημάτων Επιλεκτικής Ζιζανιοκτονίας σε Αγροτικές Καλλιέργειες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προστασία του ανθρώπινου παράγοντα. Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται: 5G, Cloud Computing, ΑΙ, image processing, ρομποτική.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να κινεί αυτόνομα ρομποτικά οχήματα στον αγρό με τη χρήση VR, να αναγνωρίζει με τη βοήθεια του image processing και του AI τα ζιζάνια ανάμεσα στις καλλιέργειες και να ψεκάζει με ρομποτικούς βραχίονες, τοπικά, τα ζιζάνια αυτά, χωρίς να επηρεάζει τα καλλιεργούμενα φυτά και με την ελάχιστη δυνατή δόση ψεκαστικού διαλύματος, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον και τον ανθρώπινο παράγοντα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Ο επισκέπτης θα δει ένα πρωτότυπο μικρό αυτοκινούμενο όχημα με ρομποτικό βραχίονα, το οποίο δίνει σε πραγματικό χρόνο, ασύρματα, την εικόνα του αγρού στον χρήστη μέσω VR γυαλιών και μπορεί να μετακινηθεί με οδηγίες του χρήστη και να στοχεύσει ζιζάνια. Θα μπορεί να φοράει τα VR γυαλιά και να βλέπει σε πραγματικό χρόνο το live streaming από την κάμερα του οχήματος. Επίσης θα δει video του οχήματος από τον αγρό, στο οποίο φαίνεται η δράση του στην επιλεκτική ζιζανιοκτονία.

O τρίτος πυλώνας αφορά εκπαίδευση μαθητών/καλλιεργητών στις Κυριότερες Καλλιεργητικές Πρακτικές με τη Χρήση VR. Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται: Cloud Computing, VR.

Έχει αναπτυχθεί μια VR πλατφόρμα η οποία εκπαιδεύει μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και καλλιεργητές στις κυριότερες καλλιεργητικές πρακτικές στον αγρό ή στα θερμοκήπια. Μέσω της πλατφόρμας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με την επίδραση του περιβάλλοντος (ποιότητα εδάφους και νερού, καιρικών συνθηκών, κ.ά.) και των καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρμόζει στην ανάπτυξη της καλλιέργειάς του. Με την εφαρμογή διαφορετικών σεναρίων στα οποία αλλάζουν οι παράγοντες που αναφέρθηκαν, ο χρήστης μπορεί να δει το πώς εξελίσσεται η καλλιέργειά του και πώς επηρεάζεται από τους διαφορετικούς αυτούς παράγοντες. Μπορεί λοιπόν να αξιολογήσει τις διαφορετικές συνθήκες και πρακτικές και να συμπεράνει ποιες είναι οι βέλτιστες συνθήκες αγρού για κάθε καλλιέργεια καθώς και να αποφασίσει ποια είναι η βέλτιστη καλλιεργητική πρακτική. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα φορέσει τα VR γυαλιά, να τρέξει διάφορα σενάρια συνθηκών και πρακτικών καλλιέργειας για διάφορα φυτά και να δει τα αποτελέσματα της διαχείρισης και των αποφάσεων που θα λάβει.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής Αθανάσιος Κοράκης σημειώνει ότι οι εφαρμοσμένες λύσεις που αναπτύσσει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι οποίες ενσωματώνουν και ενοποιούν ετερογενείς τεχνολογίες από το χώρο της Ρομποτικής, του IoT και AI, του VR, καθώς και του 5G στη Σύγχρονη Γεωργία και τον κλάδο της «καθοδηγούνται από τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και στοχεύουν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων ή την αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάζονται στους προαναφερόμενους χώρους». Και προσθέτει: «Για τον λόγο αυτό, προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους χρήστες-εμπλεκομένους στην αλυσίδα αξίας ενός αγροτικού προϊόντος (και όχι μόνο) με τη μορφή υπηρεσιών ή προϊόντων με σκοπό την επαύξηση της αποδοτικότητας και ποιότητας της καθημερινής του εργασίας. Μακροπρόθεσμα, όλες οι παραπάνω εφαρμογές αποσκοπούν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προσαρμογή των καλλιεργειών στην Κλιματική Αλλαγή με γνώμονα την διασφάλιση της βιωσιμότητας τους και συνολικά της υπαίθρου και των τοπικών κοινωνιών».

Απ. Ζώης (AΠΕ-ΜΠΕ)