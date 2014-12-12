Αν τύχει να επισκεφτείτε το Κρατικό Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, ειδικά τέτοια εποχή, θα σας κυριεύσει …το κρίμα.

Όλα λειτουργoύν κανονικά, κλιματισμός, φωτισμός κ.λπ. αλλά ερημιά, κόσμος πουθενά, πτήσεις (ημερησίως) μία έως καμία.

Οι υπάλληλοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να σκοτώσουν την ώρα τους, ενώ - όταν δεν υπάρχει προγραμματισμένη πτήση-, τα μεσημέρια το κλείνουν και φεύγουν.

Ποιος πληρώνει όλη αυτή τη ζημιά για να λέμε ότι τάχα έχουμε αεροπορικό τουρισμό στην ηπειρωτική Θεσσαλία; Εμείς φυσικά.

Πουλήστε το, το ρημάδι …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, απο τη στήλη kampos Land