Τζιπ συγκρούστηκε με μηχανάκι στην οδό Βόλου
Ειδήσεις | 27 Οκτ 2025, 15:01
Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρισα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11.00 μ.μ. επί της οδού Βόλου, τζιπ που οδηγούσε ένας 67χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε ένας 31χρονος.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να διακομίσει τραυματισμένο τον 31χρονο οδηγό του δικύκλου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.