Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11.00 μ.μ. επί της οδού Βόλου, τζιπ που οδηγούσε ένας 67χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε ένας 31χρονος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να διακομίσει τραυματισμένο τον 31χρονο οδηγό του δικύκλου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.