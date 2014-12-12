Τζόκερ: Ιστορική κλήρωση με δυο τυχερούς - ψιλά έπεσαν και στη Λάρισα
Ειδήσεις | 18 Αυγ 2025, 08:40
Με δυο υπερτυχερούς να κερδίζουν περισσότερα από 14 εκ. ευρώ ο καθένας και εννιά τυχερά δελτία να λαμβάνουν 100.000 ευρώ έκαστο ολοκληρώθηκε η χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίρασε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του παιχνιδιού.
Τα πρακτορεία όπου παίχθηκαν τα δύο υπερτυχερά δελτία είναι σε περιοχές της Αττικής, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ένα 5άρι με κέρδη 100.000 ευρώ, και κόστος 6 ευρώ, παίχθηκε σε πρακτορείο της πόλης μας.
Αναλυτικά, η διαλογή:
Δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη διαλογή της 2950ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζουν το ποσό των €14.413.147,19.
Επίσης, εννέα (9) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 2η κατηγορία (5) τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000 για κάθε επιτυχία.
ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ:
|
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ.
|
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
|
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ.
|
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ.
|
ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ
|
ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ
|
ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
|
116307
|
ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΡΕΓΟΥ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗ
|
1
|
2
|
77
|
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
|
ΟΧΙ
|
115417
|
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΛΚΥΟΝΗΣ 79 & ΑΙΑΝΤΟΣ 31 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΑΤΤΙΚΗ
|
1
|
–
|
6
|
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
|
ΟΧΙ
|
100885
|
NEWBORN PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΩΝ 2 & ΕΛΑΙΩΝ 39 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
|
–
|
1
|
21
|
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
|
ΟΧΙ
|
100098
|
ΓΟΥΡΓΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 10 ΑΔΕΝΔΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
–
|
1
|
6
|
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
|
ΟΧΙ
|
335441
|
N. MYLORDOS ENTERPRISES LIMITED ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 12Ε ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|
–
|
1
|
6
|
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
|
ΟΧΙ
|
101041
|
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40 ΛΑΡΙΣΑ
|
–
|
1
|
6
|
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
|
ΟΧΙ
|
121125
|
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 27 ΠΥΡΓΟΣ
|
–
|
1
|
10
|
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
|
ΟΧΙ
|
101118
|
ΜΠΑΚΑΣ Κ.-ΠΙΤΣΙΛΚΑ Α. Ο.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
|
–
|
1
|
6
|
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
|
ΟΧΙ
|
100654
|
ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 ΧΑΝΙΑ
|
–
|
1
|
4
|
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
|
ΟΧΙ