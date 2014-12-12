Με δυο υπερτυχερούς να κερδίζουν περισσότερα από 14 εκ. ευρώ ο καθένας και εννιά τυχερά δελτία να λαμβάνουν 100.000 ευρώ έκαστο ολοκληρώθηκε η χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίρασε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του παιχνιδιού.

Τα πρακτορεία όπου παίχθηκαν τα δύο υπερτυχερά δελτία είναι σε περιοχές της Αττικής, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ένα 5άρι με κέρδη 100.000 ευρώ, και κόστος 6 ευρώ, παίχθηκε σε πρακτορείο της πόλης μας.

Αναλυτικά, η διαλογή:

Δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην  κατηγορία (5+1) κατά τη διαλογή της 2950ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζουν το ποσό των €14.413.147,19.

Επίσης, εννέα (9) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην  κατηγορία (5) τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000 για κάθε επιτυχία.

 ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ.

ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ

ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ

ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

116307

ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΛΕΩΦ. ΓΡΕΓΟΥ 10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗ

1

2

77

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΧΙ

115417

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΛΚΥΟΝΗΣ 79 & ΑΙΑΝΤΟΣ 31 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΑΤΤΙΚΗ

1

6

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΧΙ

100885

NEWBORN PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΩΝ 2 & ΕΛΑΙΩΝ 39 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

1

21

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΧΙ

100098

ΓΟΥΡΓΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 10 ΑΔΕΝΔΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1

6

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΧΙ

335441

N. MYLORDOS ENTERPRISES LIMITED ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 12Ε ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1

6

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΧΙ

101041

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 40 ΛΑΡΙΣΑ

1

6

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΧΙ

121125

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 27 ΠΥΡΓΟΣ

1

10

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΧΙ

101118

ΜΠΑΚΑΣ Κ.-ΠΙΤΣΙΛΚΑ Α. Ο.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1

6

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΧΙ

100654

ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 ΧΑΝΙΑ

1

4

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΧΙ

 