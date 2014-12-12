Με δυο υπερτυχερούς να κερδίζουν περισσότερα από 14 εκ. ευρώ ο καθένας και εννιά τυχερά δελτία να λαμβάνουν 100.000 ευρώ έκαστο ολοκληρώθηκε η χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίρασε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του παιχνιδιού.

Τα πρακτορεία όπου παίχθηκαν τα δύο υπερτυχερά δελτία είναι σε περιοχές της Αττικής, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ένα 5άρι με κέρδη 100.000 ευρώ, και κόστος 6 ευρώ, παίχθηκε σε πρακτορείο της πόλης μας.

Αναλυτικά, η διαλογή:

Δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη διαλογή της 2950ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζουν το ποσό των €14.413.147,19.

Επίσης, εννέα (9) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 2η κατηγορία (5) τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000 για κάθε επιτυχία.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΤΡΙΤΗΣ 19/08/2025 είναι €1.000.000.

ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ: