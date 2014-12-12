Από τον Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό ότι λόγω της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η λαϊκή αγορά θα διεξαχθεί στο χώρο της Σκεπαστής Αγοράς, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.