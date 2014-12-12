Την Δευτέρα η λαϊκή αγορά στα Φάρσαλα λόγω της εθνικής επετείου
Φάρσαλα | 23 Οκτ 2025, 12:13
Από τον Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό ότι λόγω της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η λαϊκή αγορά θα διεξαχθεί στο χώρο της Σκεπαστής Αγοράς, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.