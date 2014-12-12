Σε παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου Λάμπρου Ζάρρα για την ανάγκη ενίσχυσης του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, αναφέρονται τα εξής:

"Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση για την ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου με είκοσι (20) αστυνομικούς από τη Βόρεια Ελλάδα και τον Έβρο, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την κατανομή των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή μας. Σε παρέμβασή του ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Λάμπρος Ζάρρας τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του Αστυνομικού τμήματος της περιοχής.

Ο Δήμος Τεμπών, όπως σημειώνει, “βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της χώρας, με καθημερινή διέλευση χιλιάδων οχημάτων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών εξακολουθεί να λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, έχοντας την ευθύνη για 22 χωριά, καθώς και για περιοχές του Δήμου Αγιάς (Ομόλιο, Στόμιο, Καρίτσα). Η υφιστάμενη κατάσταση, με τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στην αποτελεσματική αστυνόμευση και εγκυμονεί κινδύνους για αύξηση περιστατικών παραβατικότητας, κλοπών και φαινομένων ανασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες. Είναι φανερό πως η τωρινή δύναμη δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες ενός τόσο εκτεταμένου Δήμου.

Είναι λοιπόν εύλογο να τεθεί το ερώτημα:

Γιατί ο Δήμος Τεμπών μένει εκτός των ενισχύσεων;

Η ασφάλεια των πολιτών του Δήμου μας δεν μπορεί να αποτελεί θέμα δεύτερης προτεραιότητας.

Απαιτείται άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών σε προσωπικό, μέσα και πόρους, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και η ομαλή λειτουργία μιας περιοχής που αποτελεί πύλη διέλευσης της χώρας.

Η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου Τεμπών.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο, διεκδικώντας από τα αρμόδια υπουργεία και τις αστυνομικές αρχές την ενίσχυση του τοπικού Τμήματος.

Η ασφάλεια των δημοτών δεν είναι υπόθεση μόνο της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και να απαιτήσει λύσεις”.