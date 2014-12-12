Την Κυριακή η κηδεία της Αλεξάνδρας Αγοραστού
Κηδείες | 25 Οκτ 2025, 13:51
Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Αλεξάνδρα Αγοραστού, μητέρα του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Χριστίνα Αγοραστού, Αγγελική – Γεώργιος Γκαμπέτας
Τα εγγόνια: Αλεξάνδρα, Αναστάσιος, Αναστασία, Ελένη – Παναγιώτης
Το δισέγγονο: Απόστολος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο κέντρο «Φρούριο».
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό στις 11.30 π.μ.
Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας.
