Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Αλεξάνδρα Αγοραστού, μητέρα του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Χριστίνα Αγοραστού, Αγγελική – Γεώργιος Γκαμπέτας

Τα εγγόνια: Αλεξάνδρα, Αναστάσιος, Αναστασία, Ελένη – Παναγιώτης

Το δισέγγονο: Απόστολος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο κέντρο «Φρούριο».

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας.