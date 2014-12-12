Την Παγκόσμια Ημέρα γιορτάζει το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στη Λάρισα
Λάρισα | 03 Οκτ 2025, 08:15
Την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων γιορτάζει το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λαρισαίων και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, από τις 10-11 το πρωί, ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό.
“Ελάτε να γνωρίσετε τα αδέσποτα φιλαράκια μας. Μοιραστείτε μαζί τους στιγμές χαράς. Οι εθελοντές μας βοηθούν στο προαύλισμα των ζώων. Και το πιο σημαντικό: Δώστε τους την ευκαιρία για υιοθεσία. Γιατί η αγάπη δεν αγοράζεται – υιοθετείται!”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.