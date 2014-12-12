Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 18χρονος Τρικαλινός Α.Μ. ο οποίος όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς, σκότωσε την 54χρονη μητέρα του Μ.Τ., το μεσημέρι της Τρίτης στο σπίτι τους στο Φλαμούλι.. Το πρωί της Τετάρτης προσήχθη στο δικαστικό μέγαρο όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι ο πατέρας βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού του.

Στο μεταξύ οι δικηγόροι του με ανακοίνωσή τους ζητούν από τα ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν την περίπτωσή του με τον προσήκοντα σεβασμό. Αναφέρουν συγκεκριμένα:

“Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη ¨ ιδιαιτερότητα ¨ της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις. Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς , διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης.

Νικόλαος Αθ. Αλεξίου

Νικόλαος Κ. Μίστρας

trikalaenimerosi.gr