Από το Τμήμα Λαϊκών του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι, λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου, οι Λαϊκές Αγορές που γίνονται την Παρασκευή, 15 Αυγούστου θα λειτουργήσουν μία ημέρα πριν, δηλαδή την Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025, στους ίδιους χώρους.