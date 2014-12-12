Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 18χρονης Ανθίας Τσαγγαρά.

Η φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στην Αλεξανδρούπολη.

Η κηδεία της θα τελεστεί τηνΤετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Παλαιό Κοιμητήρι0 Λάρισας.

Οι γονείς: Αθανάσιος & Βασιλική Τσαγγαρά

Η αδελφή: Κωνσταντίνα Σωτηρία Τσαγγαρά

Η γιαγιά: Σωτηρία Δημολιού

Οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παγγεγίστων Ταξιαρχών Λάρισας αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.