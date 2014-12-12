Την Τετάρτη η κηδεία της 18χρονης Ανθίας Τσαγγαρά - Βρέθηκε νεκρή στην Αλεξανδρούπολη
Κηδείες | 11 Νοε 2025, 12:36
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 18χρονης Ανθίας Τσαγγαρά.
Η φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στην Αλεξανδρούπολη.
Η κηδεία της θα τελεστεί τηνΤετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Παλαιό Κοιμητήρι0 Λάρισας.
Οι γονείς: Αθανάσιος & Βασιλική Τσαγγαρά
Η αδελφή: Κωνσταντίνα Σωτηρία Τσαγγαρά
Η γιαγιά: Σωτηρία Δημολιού
Οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παγγεγίστων Ταξιαρχών Λάρισας αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ.
Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.