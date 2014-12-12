Μετά τις απαραίτητες καλοκαιρινές διακοπές θα ξεκινήσουν πάλι οι συναντήσεις στα Κατηχητικά Σχολεία.

Στον Άγιο Αχίλλιο η έναρξη θα γίνει την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 11.15 π.μ. αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία.

“Η όλη εκδήλωση θα περιλαμβάνει τον Αγιασμό, πολλά παιχνίδια ψυχαγωγίας, μοίρασμα δώρων και αναμνηστικών, καθώς κι έναν πλούσιο μπουφέ. Περιμένουμε τα παιδιά όλων των ηλικιών για να πορευτούμε όλοι μαζί με τον Χριστό!”