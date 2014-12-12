Μνημόσυνο στη μνήμη των πατριωτών που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής έγινε στο χώρο του μνημείου στην πλατεία του Ελευθερίου του Δήμου Κιλελέρ.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελευθερίου Αρ. Ζαφειρούλης στην ομιλία για το γεγονός ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

“…Γυρίζουμε στις 24 Σεπτεμβρίου 1943, 82 χρόνια πίσω και θυμόμαστε την αντίσταση που πρόβαλαν οι κάτοικοι της περιοχής και τα πλήγματα που δέχτηκε ο γερμανικός στρατός. Τα αντίποινα των Γερμανών είχε την ατυχία να πληρώσει κυρίως το δικό μας χωριό και η γύρω περιοχή με την ομαδική εκτέλεση 43 αθώων πατριωτών, τους οποίους με τη βία πήραν και τους εκτέλεσαν στη Λάρισα. Τη θυσία αυτών των πατριωτών μνημονεύουμε σήμερα με ανάμικτα συναισθήματα λύπης, θαυμασμού και περηφάνιας.

Τέτοια μνημεία η Ελλάδα έχει πολλά σε διάφορα σημεία γιατί είχε την ατυχία να δοκιμάσει με τον πιο σκληρό τρόπο τη ναζιστική θηριωδία. Σήμερα όμως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει...είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας λαός δημοκρατικός, ένας λαός που θα υπερασπίζεται το δίκαιο και θα αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες. Σήμερα εδώ από το Ελευθέριο, υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: «Αιωνία η μνήμη” σε όλους τους άδικα χαμένους συνανθρώπους μας, συζύγους, γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: “Ποτέ πια πόλεμος”. Υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: “Αφήστε τους λαούς να ζήσουν, ειρηνικά, αγαπημένοι και αδελφωμένοι. Αιωνία η μνήμη στους αθάνατους αγωνιστές Έλληνες. Αιωνία η μνήμη στους αθάνατος αγωνιστές του Ελευθερίου».

Κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα, ο Πρόεδρος της ΤΚ Ελευθερίου Αρ. Ζαφειρούλης, ο Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Π. Παναγιωτόπουλος ως εκπρόσωπος του Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Λαρίσης και ο κ. Χριστοδούλου εκ μέρους των συγγενών των πεσόντων. Παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Σ. Θεοχαρόπουλος, Σ. Λαδοπούλου –Χατζητσοπάνη, Απ. Μαξιμιάδης και Σ. Νταφόπουλος, ο εντεταλμένος σύμβουλος Κ. Κατσικάρης, οι δημοτικοί σύμβουλοιΔ. Κωστούλης και Κ. Φιλιππούλης, το μέλος της ΠΟΑΕ Νίκαιας Ι. Χονδρονάσιος, οι πρώην πρόεδροι της ΤΚ Χ. Παπακωστούλης και Ηλ. Αράπης, μέλη του ΔΣ, τοπικοί σύμβουλοι του Ελευθερίου, συγγενείς των θυμάτων και κάτοικοι της κοινότητας.