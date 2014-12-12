Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στην Κεντρική Πλατεία του Τυρνάβου υλοποιήθηκε ενημερωτικό περίπτερο για τις υπηρεσίες και τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου με παράρτημα ΡΟΜΑ σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Λάρισας ‘’Συν + δράμω’’ και την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ‘’Επι•δρώ’’.

Η παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας αποτέλεσε μια ιδανική ευκαιρία αφύπνισης και κινητοποίησης των πολίτων για την αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών, την καθολική αναγνώριση των πολυδιάστατων αναγκών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την καλλιέργεια αποδοχής και κατανόησης.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Λάρισας ‘’Συν + δράμω’’ στελεχώνεται από:

o Ψυχίατρο: Τσάλτας Χρήστος

o Ψυχολόγο: Καραλή Σοφία

o Κοινωνική Λειτουργό: Κερμελίδη Αντωνία

o Επισκέπτρια Υγείας: Ξάνθη Ιωάννα ενώ η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ‘’Επι•δρώ’’ στελεχώνεται από:

o Παιδοψυχίατρο: Βακάλη Χριστίνα

o Ψυχολόγο: Γκουντρουμπής Κωνσταντίνος

o Κοινωνική Λειτουργό: Αϊβαλιώτου Χρυσούλα

o Επισκέπτρια Υγείας: Αμανατίδου Αλεξάνδρα

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και τις δύο δομές για τη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς και μαθητές του ΕΠΑΛ Τυρνάβου για την ενεργή συμμετοχή τους κατά την διάρκεια της επίσκεψή τους στο ενημερωτικό περίπτερο.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας τηλ:2492350315 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00 και για τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ τηλ:2492022609 email: kentrokoinotitasromadt@gmail.com.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +(ΕΚΤ+).