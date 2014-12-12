Τιμήθηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στην 110 ΠΜ στη Λάρισα

Ο προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελος Μιχαήλ τιμήθηκε με κάθε επισημότητα στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

Παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών τελέστηκε δοξολογία από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμου ενώ προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων.

Στο μήνυμά του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης σημείωσε πως ο σημερινός εορτασμός “αποτελεί ύμνο στο φρόνημα, στο καθήκον και στην αφοσίωση. Η Πολεμική Αεροπορία στέκεται φύλακας των ουρανών αλλά και ημέρα μνήμης και τιμής για όλους όσοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα”.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας. “Αποδίδουμε φόρο τιμής στους ήρωες πιλότους μας και συγχαίρουμε τους άντρες και τις γυναίκες της Π.Α. για το έργο που επιτελούν” τόνισε.

Στην μονάδα εκτίθενται υπαίθρια αεροσκάφη που έγραψαν ιστορία για την Πολεμική μας Αεροπορία, όπως τα F-84, F-111. F-5, Corsair, F-4 κ.α.

Kωνσταντίνα Θεοχαρούλη (ertnews.gr)