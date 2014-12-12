Μνημόσυνο για τους 54 πατριώτες που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 12 Οκτωβρίου 1943 τελέστηκε στη Γαλήνη και τον Πλατύκαμπο σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Κιλελέρ.

Ο Αντιδήμαρχος ΔΕ Πλατυκάμπου Απόστολος Μαξιμιάδης, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο, στο μήνυμα του για το χρονικό ανέφερε τα παρακάτω:

«Γυρίζουμε 82 χρόνια πίσω τέτοια μέρα 13 Οκτωβρίου, και θυμόμαστε με ευλάβεια την αντίσταση που προέβαλαν οι κάτοικοι της περιοχής και τα πλήγματα που δέχτηκε ο γερμανικός στρατός κατοχής. Τα αντίποινα των Γερμανών είχαν την ατυχία να την πληρώσουν και τα δικά μας χωριά η Γαλήνη και ο Πλατύκαμπος με την ομαδική εκτέλεση αθώων πατριωτών. Αυτή τους τη θυσία μνημονεύουμε σήμερα με ανάμεικτα συναισθήματα.

Με συναισθήματα λύπης, θαυμασμού αλλά και περηφάνιας. Συνδημότες μου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, τέτοια μνημεία τιμής σε εκτελεσθέντες πατριώτες υπάρχουν πολλά, διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς οι κάτοικοι της χώρας μας, της χώρας που γέννησε τη δημοκρατία είχαν την ατυχία να δοκιμάσουν με τον πιο σκληρό και απάνθρωπο τρόπο τη ναζιστική παράνοια.

Σήμερα όμως, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Το δίδαγμα που εκπορεύεται από τη θυσία των συμπατριωτών μας είναι απλό και διαχρονικό: Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τις βασικές ανθρώπινες αξίες, να υπηρετούμε τους θεσμούς με δημοκρατική συνείδηση και να εργαζόμαστε για το κοινό καλό έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι ο αγώνας για την ελευθερία είναι αγώνας διαρκής και επίπονος. Οφείλουμε να έχουμε ως οδηγό τα λόγια του Ρήγα Φεραίου, ο οποίος έγραψε ότι «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά».

Σήμερα εδώ από τον Πλατύκαμπο, υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: «Αιωνία η μνήμη» σ’ όλους τους άδικα χαμένους συνανθρώπους μας, γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε «ποτέ πια πόλεμος», υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε «αφήστε τους λαούς να ζήσουν ειρηνικά, αγαπημένοι και αδελφωμένοι». Αιωνία η μνήμη στους αθάνατους αγωνιστές Έλληνες. Αιωνία η μνήμη στους αθάνατους αγωνιστές της Γαλήνης και του Πλατυκάμπου».

Το χρονικό της ημέρας κατέγραψε με ομιλία του ο διευθυντής του Λυκείου Πλατυκάμπου κ. Β. Σιτράς ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι « …πάνω από 300 Έλληνες πατριώτες που κατοικούσαν σε χωριά του Δήμου μας εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής».

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι βουλευτές Μ. Χαρακόπουλος και Ε. Λιακούλη και η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα.

Παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, ο ΕντεταλμένοςΣύμβουλος Κ. Κατσικάρης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σ. Θεοχαρόπουλος, Γ. Κουκούτσης και Ε. Παπαοικονόμου, ο Πρόεδροςτης Γαλήνης Σ. Χονδροδήμος, το μέλος του ΤΣ της ΔΚ Πλατυκάμπου Χ. Μαργαρίτης,ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Λαρίσης Ταξίαρχος Π. Λαζαρίδης,το μέλος της ΠΟΑΕΑ Νίκαιας Ι. Χονδρονάσιος, διευθυντές και διδάσκοντες των σχολείων Γαλήνης και Πλατυκάμπου, εκπρόσωποι συλλόγων και οργανώσεων, συγγενείς των θυμάτων και κάτοικοι της περιοχής.