Ένα ερωτηματολόγιο με πέντε θεματικές μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαρισαίων θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή 16 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου όπου οι πολίτες, μέσα σε ένα διάστημα 5-7 λεπτών, θα καταθέτουν τη γνώμη τους πάνω στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις αλλαγές που ευελπιστούν να δουν.

“Ο Δήμος Λαρισαίων ανοίγει από σήμερα ένα νέο κύκλο διαλόγου και συμμετοχής με τους πολίτες, μέσα από τη διαδικτυακή διαβούλευση για το ΣΒΑΚ. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να εκφράσουν τη γνώμη τους για το πώς κινείται η πόλη σήμερα και πώς θέλουν να την δουν να εξελίσσεται στο μέλλον”, σημείωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τους αρμόδιους αντιδημάρχους.

Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Χρήστος Τερζούδης σημειώνοντας ότι από την Κυριακή «ξεκινά μία διαβούλευση με τους πολίτες κι αυτό είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να δούμε την άποψη για τα έργα που έχουν γίνει έως σήμερα».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, Ευάγγελος Παπαλέξης, πρόσθεσε ότι «το ΣΒΑΚ είναι ένα εργαλείο κι όπως το χρησιμοποιήσουμε τα έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά έχουν εντοπίσει και προβλήματα και ήταν η απουσία των πολιτών στην πορεία τη δημιουργίας του».

Η συγκεκριμένη διαβούλευση δεν αποτελεί τμήμα της θεσμικής διαδικασίας αναθεώρησης του ΣΒΑΚ, η οποία θα ακολουθήσει σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια προκαταρκτική, ανοιχτή διαβούλευση με καθαρά συμβουλευτικό και συμμετοχικό χαρακτήρα, που στοχεύει να καταγράψει τις απόψεις και τις εμπειρίες των πολιτών, ώστε να αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για τη μελλοντική αναθεώρηση.

H μελέτη

Στη μελέτη βιώσιμότητας που συντάχθηκε για τον Δήμο Λαρισαίων ανφέρεται μεταξύ άλλων ότι " η Βιώσιμη Κινητικότητα είναι μια μεγάλη στρατηγική αξιοποίησης με πολύ πιο παραγωγικό τρόπο της υφιστάμενης υποδομής, χωρίς υπέρογκες υπέρογκες δαπάνες δαπάνες. ∆ιαμορφώνει ∆ιαμορφώνει επίσης συνθήκες συνθήκες για ένα διαφορετικό διαφορετικό αστικό πολιτισμό, με κατοίκους που συμμετέχουν στους σχεδιασμούς και αντιμετωπίζουν πιο συλλογικά και υπεύθυνα τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η Λάρισα βιώνει, όπως και οι περισσότερες περισσότερες Ελληνικές Ελληνικές πόλεις, σοβαρές σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω της δυσανάλογης, ως προς τις αντοχές των δρόμων της,

φόρτισής τους από αυτοκίνητα και των συνεπαγόμενων επιπτώσεών τους σε ρύπανση ρύπανση, θόρυβο, αισθητική αισθητική υποβάθμιση υποβάθμιση των δημόσιων δημόσιων χώρων, παρεμπόδιση παρεμπόδιση της οικονομικής δραστηριότητας, απομάκρυνση επισκεπτών, επενδύσεων και πτώση των αξιών γης.

Το συνολικό κόστος όλων των παραπάνω στο περιβάλλον, την υγεία, την ποιότητα ζωής και την οικονομία αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της πόλης.

