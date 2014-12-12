Πρόκειται για δωρεάν εκδηλώσεις που στοχεύουν στη σύνδεση της επιστήμης με το ευρύ κοινό με τρόπο απλό και κατανοητό. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθούν 13 Καφέ Eπιστήμης σε 9 περιοχές της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Παλαμά, Αλμυρού,

και Σκιάθου. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν από 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Κάθε περιοχή θα φιλοξενήσει συζητήσεις εστιάζοντας σε τοπικά θέματα, όπως γεωργία, ψυχική υγεία και πολιτιστική κληρονομιά.

Ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί διεθνώς και λειτουργεί σε ένα χαλαρό και φιλικό περιβάλλον, όπως είναι τα καφέ, οι πολιτιστικοί χώροι ή τα μουσεία, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά θέματα χωρίς τον φόβο της υπερβολικής τεχνικής ορολογίας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την επιστήμη κατανοητή και προσιτή, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και να ενδυναμώσει τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Σε κάθε συνάντηση, επιστήμονας ή ειδικός παρουσιάζει ένα θέμα που συνδέεται με την έρευνά του ή κάποιο επίκαιρο επιστημονικό ζήτημα. Η παρουσίαση είναι απλή και σύντομη, αποφεύγοντας την εξειδικευμένη ορολογία. Μετά, το κοινό έχει την ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις και να συμμετάσχει σε ανοιχτό διάλογο.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ευχάριστο περιβάλλον, όπως πολιτιστικοί πολυχώροι ή καφενεία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και την ανταλλαγή απόψεων.

Ο εν λόγω θεσμός Βοηθά στην κατανόηση πολύπλοκων επιστημονικών θεμάτων με απλό και προσιτό τρόπο. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τον πολιτισμό, την

τεχνολογία και τη βιωσιμότητα. Φέρνει τους επιστήμονες κοντά στον κόσμο, καταρρίπτοντας στερεότυπα ότι η επιστήμη είναι "δύσκολη" ή "αποκλειστική". Προσφέρει χώρο διαλόγου όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνδέσουν την επιστημονική γνώση με την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Προτεινόμενες Θεματικές:

Πολιτισμός: Σχέση τοπικής κουλτούρας με την επιστήμη, αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων, έξυπνες πόλεις και αγροτουρισμός.

Υγεία και Βιοηθική: Θέματα όπως εγκεφαλικός θάνατος, δωρεά οργάνων, ευθανασία, υπογονιμότητα και ψυχική νόσος.

Γεωργία: Καινοτομία στην καλλιέργεια, ψηφιακή γεωργία, ακραία καιρικά φαινόμενα και ρομποτική στη γεωργία.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει να ενισχύσει τη σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή των πολιτών, προάγοντας τη γνώση και την κατανόηση σε τοπικό επίπεδο.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr