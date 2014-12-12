Με αφορμή τον εορτασμό της 23ης Οκτωβρίου, ημέρα απελευθέρωσης της Λάρισας, τα τμήματα Β1 και Β3 του 5ου Γυμνασίου Λάρισας παρακολούθησαν την πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση για τη μνήμη και την Ιστορία: «Τι ξέρεις για την 28η Οκτωβρίου».

Μπορεί η Ιστορία να γίνει παιχνίδι; Μπορεί να εμπνεύσει, να συγκινήσει και να φέρει τα παιδιά και τους ενήλικες πιο κοντά στις αξίες που ενώνουν τους ανθρώπους;

Η απάντηση είναι «ναι», και το απέδειξε η μουσικοθεατρική παράσταση: «Τι ξέρεις για την 28η Οκτωβρίου» την οποία παρακολουθήσαμε στο CircusEntertainmentHub, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης η οποία συνδέεται με τις δράσεις μας στην τοπική ιστορία και τα σχέδια ενεργού πολίτη.

Με αφετηρία το ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 1940–1945, οι δημιουργοί της παράστασης προσκάλεσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα διαδραστικό ταξίδι μνήμης, με ζωντανή μουσική, ερωτήσεις, παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες. Η Ιστορία «πήρε ζωή» και μετατράπηκε σε εμπειρία, κάνοντας τα παιδιά να προσεγγίσουν το παρελθόν όχι ως κάτι μακρινό και στατικό, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία που εμπνέει και συνδέεται ουσιαστικά με το σήμερα.



Η Αγλαΐα Νάκα (σχεδιασμός – εμψύχωση), ο Σπύρος Καβαλλιεράτος (κιθάρα, τραγούδι) και ο Γιώργος Κατσάρας (κρουστά) παρουσίασαν μια σύγχρονη, συμμετοχική παράσταση, όπου ο/η θεατής/τρια δεν μένει απλός παρατηρητής, αλλά γίνεται μέρος της αφήγησης, της δράσης και του ίδιου του τέλους της ιστορίας.

«Τι κοινό μπορεί να έχει η Σοφία Βέμπο με τη Μαρίνα Σάττι και ο Μουσολίνι με τον Φελίνι; Ποια είναι η λέξη με την οποία ξεκίνησαν όλα; Ποιος είπε το μεγάλο “Όχι”; Και… πώς κατά τη γνώμη σας βοήθησαν οι ψείρες τους στρατιώτες της Αλβανίας»; Αυτές και άλλες πολλές ασυνήθιστες ερωτήσεις φώτισαν την ιστορία και προβλημάτισαν το κοινό για το κατά πόσο είναι γνώστες της ιστορικής περιόδου.

Οι ερωτήσεις, η μουσική και οι απρόσμενες συνδέσεις έδωσαν ρυθμό και ζωντάνια σε ένα παιχνίδι γνώσεων και συναισθημάτων, μέσα από τις οποίες οι μαθητές/τριες έγιναν και οι ίδιοι παίκτες και κομμάτι της Ιστορίας. Το πιο σημαντικό αυτή η παράσταση ενέπλεξε όλους τους τύπους της πολλαπλής νοημοσύνης συμπεριληπτικά.



Στο τέλος, τα παιδιά έγραψαν τα δικά τους αντιπολεμικά μηνύματα, εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα για την ειρήνη, την ελευθερία και τη δύναμη της ενότητας.Η δράση αυτή αποτέλεσε μια εναλλακτική προσέγγιση της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Συνδυάζει γνώση, τέχνη, συμμετοχή και συγκίνηση.

Πρόκειται για παράσταση που αποδεικνύει πωςόταν η Ιστορία γίνεται εμπειρία, τότε η μάθηση μετατρέπεται σε έμπνευση και δημιουργία. Και όταν η τέχνη συναντά την ιστορία είναι βέβαιο ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται το ιστορικό παρελθόν και συνειδητοποιούν την ευθύνη τους στο παρόν και το μέλλον.

