Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία (1η Οκτωβρίου), οι Επισκέπτριες Υγείας των ΤΟΜΥ Λάρισας πραγματοποίησαν μια στοχευμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την κρισιμότητα του εμβολιασμού στην Τρίτη Ηλικία.

Η δράση έλαβε χώρα στην Τρίγωνη Πλατεία Λάρισας, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, και είχε ως στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από σοβαρές λοιμώξεις, καθώς είναι πιο ευάλωτος πληθυσμός.

Οι Επισκέπτριες Υγείας των ΤΟΜΥ παρείχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους πολίτες τονίζοντας πως ο εμβολιασμός δεν είναι απλώς μια πράξη ατομικής προστασίας, αλλά μια πράξη ευθύνης απέναντι στην υγεία μας και στην κοινωνία.

* Να αναφερθεί ότι οι ΤΟΜΥ, Tοπικές Ομάδες Υγείας Λάρισας, εντάσσονται στο «Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.