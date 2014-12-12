Έναν ακόμα Έλληνα ποδοσφαιριστή αποκτά η ΑΕΛ και αυτό δεν παύει να έχει την αξία του. Μετά το ναυάγιο με τον Σωκράτη Διούδη ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είναι ο εκλεκτός των «βυσσινί» για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Ο Γιώργος Πετράκης είχε συνεργαστεί μαζί του στην Κηφισιά και όλα δείχνουν πως οι δυο τους σμίγουν ξανά. Η υπόθεση έχει μπει στην τελική ευθεία και απομένουν λεπτομέρειες.



Ο Ολυμπιακός είχε ενημερώσει τον παίκτη πως δεν τον υπολογίζει και με το που χάλασε οριστικά του Διούδη, η ΑΕΛ έκανε την τελική της κίνηση. Έπεσαν και άλλα ονόματα στο τραπέζι, αλλά η απόφαση ήταν να μην μπει σε συζητήσεις με κανέναν άλλον το κλαμπ.

Ανενεργός ήταν τη σεζόν που μας πέρασε ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έπαιξε μόλις σε ένα παιχνίδι με τους Πειραιώτες. Ως τρίτος στην ιεραρχία πήγε πέρυσι στους «ερυθρόλευκους» και φέτος έπεσε τέταρτος πίσω και από τον Νίκο Μπότη.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια πήγε σε Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης και Ιωνικό πριν παίξει στην Κηφισιά. Συνολικά έχει στην καριέρα του 74 συμμετοχές στη Super League 2 και 27 στη Stoiximan Super League. Εάν δεν προκύψει κάποια θεαματική έκπληξη στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο μέχρι Έλληνας κίπερ θα αφήσει τον Ολυμπιακό για να υπογράψει στην ΑΕΛ.

