Τον Δεκέμβριο θα διαγραφούν από τα μητρώα των ελληνικών πανεπιστημίων περί τους 285.000 φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τόσο τον ελάχιστο χρόνο σπουδών της σχολής τους όσο και την παράταση που τους έδωσε ο νόμος 5224 του 2025 για να μη διαγραφούν. Αντιθέτως, πάνω από 30.000 φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και μπορούν να αξιοποιήσουν τη διορία που τους δίνει ο νόμος για να πάρουν πτυχίο. Αυτά ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Βεβαίως, σε εκείνους που θα διαγραφούν περιλαμβάνονται και φοιτητές που έκαναν εγγραφή εδώ και δεκαετίες. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Συνόδου Πρυτάνεων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) υπάρχει εγγεγραμμένος από το 1933 και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1938. Με βάση τα διαθέσιμα εξειδικευμένα στοιχεία από το υπ. Παιδείας και τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

• Για 21.344 φοιτητές δεν μπορεί να προσδιοριστεί το έτος εγγραφής λόγω μη ύπαρξης φοιτητολογίου στα ιδρύματα.

• Τους περισσότερους «αιωνίους» έχει το Παν. Αθηνών, 83.970, καθώς είναι και το αρχαιότερο ΑΕΙ της χώρας.

• Το μικρότερο ενδιαφέρον να πάρουν πτυχίο έχουν εκδηλώσει οι «αιώνιοι» των παλιών ΤΕΙ, που ενσωματώθηκαν από το 2018 σε κάποιο ΑΕΙ. Ενδεικτικά, το ποσοστό των λιμναζόντων φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που μετείχαν σε εξετάσεις τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη είναι 2,3%.

• Μεταξύ των ΑΕΙ, το χαμηλότερο ποσοστό ανήκει στο ΕΚΠΑ (3,44%), το αρχαιότερο ΑΕΙ της χώρας.

• Στο Παν. Δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό (42,17%) συμμετοχής «αιωνίων» στις εξεταστικές των δύο τελευταίων ετών.

Ηδη, πάντως, ύστερα και από την αποστολή της σχετικής εγκυκλίου από τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, τα ΑΕΙ έχουν αρχίσει να ενημερώνουν, με ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες τους, τους φοιτητές ώστε να σπεύσουν. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φοιτητές των πανεπιστημίων με έτος εισαγωγής το 2016 ή παλαιότερα διαγράφονται αυτοδικαίως από το τμήμα τους δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του 2025. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα παράτασης ή εξαίρεσης, αλλά μόνο έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών και εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. «Οι προθεσμίες είναι αυστηρές και δεν προβλέπεται παράταση. Οι δικαιούχοι καλούνται να προχωρήσουν επειγόντως στη συμπλήρωση της αίτησης που είναι απαραίτητη για την εξαίρεσή τους από τις διαγραφές», ανέφερε, ενδεικτικά, η πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.