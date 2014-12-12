Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη διαγραφή των «αιωνίων» φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή μιλάμε για τους φοιτητές που εισήχθησαν το 2017-2018, οι οποίοι αν δεν έχουν πάρει πτυχίο θα έχουν άλλον ένα χρόνο διορία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διαγράφονται.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Απόστολος Λακασάς) ο νόμος 5224 του 2025 ορίζει ότι για να πάρουν την πίστωση χρόνου θα πρέπει να έχουν περάσει τόσα μαθήματα ώστε να έχουν συγκεντρώσει το 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματος σπουδών τους. Να σημειωθεί ότι ένα τετραετές πρόγραμμα έχει 240 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με τον συνολικό χρόνο διάρκειας των σπουδών και δύναται να φθάσουν έως τις 360 μονάδες.

Ειδικότερα, για ένα τετραετές πρόγραμμα ο φοιτητής πρέπει να έχει συγκεντρώσει 168 πιστωτικές μονάδες, για ένα πενταετές πρόγραμμα (για παράδειγμα στις Γεωπονικές Σχολές ή στα Πολυτεχνεία) 210 πιστωτικές μονάδες στο σύνολο των 300, ενώ για τους φοιτητές εξαετών προγραμμάτων (δηλαδή στις Ιατρικές Σχολές) 252 μονάδες στο σύνολο των 360. Και αυτές τις μονάδες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις έχουν συγκεντρώσει έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Οπως προβλέπεται, οι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα ένστασης και θα υπάρχουν πρόνοιες, όπως λ.χ. δυνατότητα εμβόλιμης εξεταστικής. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2025 τα ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν στείλει στο υπουργείο λίστες με πλήρη αποτύπωση της πορείας των «αιωνίων» φοιτητών. Οσοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις ευεργετικές διατάξεις και δεν λάβουν παράταση χρόνου, αυτοδικαίως θα διαγράφονται.

Ειδικότερα, για να αποκτήσουν δικαίωμα αίτησης για τον επιπλέον χρόνο οι λιμνάζοντες φοιτητές πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, εκ των οποίων στη μία επιτυχώς (όπως εξέταση μαθήματος, υποστήριξη διπλωματικής, πρακτική άσκηση), σε ένα από τα τέσσερα προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Εάν το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, η διάρκεια της φοίτησης παρατείνεται για τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, για τη λήψη πτυχίου δεν χρειάζεται να πληρούν τους παραπάνω όρους.

Στη ρύθμιση θα προβλέπονται περιπτώσεις που ένας φοιτητής μπορεί να πάρει κατ’ εξαίρεσιν πίστωση χρόνου – Για παράδειγμα, σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή στενού οικογενειακού προσώπου.

Ωστόσο εκτιμάται ότι μόλις 7%-8% των «αιωνίων» φοιτητών έχουν ενδιαφερθεί για τις σπουδές τους, μέσα στην προθεσμία που τους δόθηκε από την ψήφιση του πρώτου σχετικού νόμου το 2022. Με βάση τα έως τότε στοιχεία της Συνόδου Πρυτάνεων, από τους συνολικά 317.374 «αιωνίους» προς διαγραφή, στις εξετάσεις του 2023 και του 2024 συμμετείχαν 22.271. Eτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που έχουν αποκοπεί από το πανεπιστήμιό τους να γνωρίζουν τις προθεσμίες.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr