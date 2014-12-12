Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΥΘ: Μαζί για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 27/9/2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σκιάθου-Μπούρτζι.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

10:45 - 11:00 Προσέλευση Προσκεκλημένων

11:00 – 11:10 Χαιρετισμός Δημάρχου Δήμου Σκιάθου κ. Θεόδωρου Τζούμα

11:10 – 11:30 Χαιρετισμοί Επισήμων

11:30– 11:40 Έναρξη εργασιών Ημερίδας από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Νικόλαο Σακκά

11:40– 12:00 «ΟΔΥΘ: ένας καινοτόμος οργανισμός για την διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας τον 21ο αιώνα»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Νικόλαος Δέρκας, Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε., Αντιπρύτανης Καθηγητής, Γεωργικής Υδραυλικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12:00– 12:20 «Διαχείριση αρδευτικού νερού σε συνθήκες λειψυδρίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθανάσιος Κορκόβελος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε.

12:20– 12:55 Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις

12:55– 13:00 Αποφώνηση ημερίδας από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νικόλαο Σακκά

Η ημερίδα θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά από το παρακάτω link:

https://www.youtube.com/watch?v=WATPoCRKK5c