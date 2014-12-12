Σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερβολικής ταχύτητας δείχνει ότι μπορεί να έχει ένα σύστημα καμερών που λειτουργεί εδώ και περίπου ένα χρόνο στη σήραγγα των Τεμπών επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το σύστημα τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία από την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», την εταιρεία διαχείρισης του τμήματος Μαλιακός – Κλειδί της ΠΑΘΕ, τον Αύγουστο του 2024 και μολονότι δεν επιφέρει βεβαίωση παραβάσεων, έχει συνδράμει στην άντληση πολύτιμων στοιχείων για τη συμπεριφορά των οδηγών εντός των σηράγγων.

Το εν λόγω σύστημα αίρει το βασικό μειονέκτημα της παραδοσιακής μεθόδου επιτήρησης με μόνο μία κάμερα στην είσοδο των σηράγγων. Με τη συμβατική πρακτική ελέγχου της ταχύτητας, όταν οι οδηγοί αντικρίσουν τη συσκευή επιβραδύνουν και στη συνέχεια βυθίζουν ξανά το πόδι τους στο γκάζι, κάτι το οποίο καθίσταται αδύνατο με τον μηχανισμό υπολογισμού της μέσης ταχύτητας.

Με υπερβολική ταχύτητα 7 στους 10 οδηγούς

Oπως αναφέρει στους 4Τροχούς ο διευθυντής Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Δημήτρης Μανδαλώζης, «ο οδηγός, γνωρίζοντας ότι υπόκειται σε έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησης εντός της σήραγγας, προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητά του, μειώνοντας τις πιθανότητες να εμπλακεί σε ατύχημα».

Τα συλλεχθέντα στοιχεία δείχνουν ότι 7 στους 10 οδηγούς κινούνται με ταχύτητες άνω των 90 χλμ./ώρα, όταν το όριο ταχύτητας εντός της σήραγγας περιορίζεται σε 80 χλμ./ώρα.

Από τους παραβάτες, το 30% κινείται με ταχύτητες έως και 100 χλμ./ώρα, το 50% με 101-120 χλμ./ώρα, ενώ ένα 20% με ταχύτητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 120 χλμ./ώρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, η μέση ταχύτητα των οδηγών εντός της σήραγγας ανέρχεται σε 108 χλμ./ώρα, όταν στην αριστερή λωρίδα ξεπερνάει τα 125 χλμ./ώρα. Και αν η μέση ταχύτητα στη δεξιά λωρίδα είναι οριακά μικρότερη των 100 χλμ./ώρα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου επιλέγεται κυρίως από φορτηγά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 30% των χρηστών της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

»Παρόλο που η αρμοδιότητά μας είναι η τεχνική και όχι τροχαία αστυνόμευση του οδικού άξονα, διερευνήσαμε λύσεις για την αποτροπή τέτοιου είδους φαινομένων. Μετά από ενδελεχή έρευνα καταφύγαμε στο σύστημα υπολογισμού της μέσης ταχύτητας που είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα».

«Είμαστε διαχειριστές της μεγαλύτερης σήραγγας στην Ελλάδα οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Χτυπάμε το καμπανάκι, επειδή οι οδηγοί δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να κινούνται εντός των σηράγγων. Προσομοιάζουν αυτό το κλειστό περιβάλλον με το “ανοιχτό” τμήμα του οδικού δικτύου. Ενα λάθος, όμως, εντός ενός τούνελ μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε ένα δυσάρεστο οδικό συμβάν που θα επιφέρει τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς», καταλήγει ο κ. Δημήτρης Μανδαλώζης.

