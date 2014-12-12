Τουρνουά μνήμης για όσους έφυγαν από την οικογένεια της ΑΕΛ

Μπορεί να έφυγαν από την ζωή, όμως κανείς δεν τους ξέχασε και πολύ περισσότερο ο Σύλλογος Παλαιμάχων της ΑΕΛ που διοργάνωσε και φέτος “Τουρνουά Μνήμης” για όλους όσους έφυγαν από την οικογένεια των “Βυσσινί” και έγραψαν μαζί της ιστορία. Πριν από την διεξαγωγή του Πανθεσσαλικού Τουρνουά πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στο μνημείο που έχει στηθεί στο προαύλιο του AEL F.C. ARENA.

Αμέσως μετά την τέλεση της επιμνημόσυνης δέησης, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος των Παλαιμάχων της ΑΕΛ Τάκης Παραφέστας που τόνισε ότι “σήμερα τα συναισθήματα μας είναι ανάμεικτα, από τη μία μας λείπουν άνθρωποι που ζήσαμε ατελείωτες στιγμές και από την άλλη βλέπω όλους τους φίλους, παλαίμαχους της Θεσσαλίας που έρχονται να τιμήσουν τη μνήμη αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπων, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς είναι να κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη τους”.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Σωτήρη Σουλούκο, τον αντιδήμαρχο Λαρισαίων, Ηρακλή Γερογιώκα, τους επικεφαλής των Θεσσαλικών ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά, Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Νίκη Βόλου), Γιώργος Καραμίχαλος(Ολυμπιακού Βόλου), Βαγγέλης Πλακιάς (Αναγέννηση Καρδίτσας) και Χρήστο Σακελλαρίου (πρόεδρος Παλαιμάχων ΑΟ Τρίκαλα).

Φανερά συγκινημένοι εμφανίστηκαν τόσο ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ, Γιάννης Νταβέλης, όσο και ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, Λάμπρος Ιωακείμ που δήλωσε ότι “Χαίρομαι που ως σωματείο καταφέραμε να φτιάξουμε το μνημείο αυτό και περισσότερο χαίρομαι που το μνημείο αυτό που υπάρχει για να τιμούμε τα χαμένα αδέρφια μας”.

Στο Πανθεσσαλικό Τουρνουά μνήμης πήραν μέρος εκτός από τις πέντε Θεσσαλικές ομάδες, ΑΕΛ, ΑΟ Τρίκαλα, Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας και η Βέροια.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στα γήπεδα της Νεάπολης και της Φαλάνης, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη δεξίωση των αποστολών. Το τουρνουά διοργάνωσε ο Σύλλογος παλαιμάχων της ΑΕΛ και στήριξαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων.

Eυάγγελος Μητρούσιας (ertnews.gr)