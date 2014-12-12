Τουρνουά ποδοσφαίρου στην μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου της ΑΕΛ Χαράλαμπου Μπλιώνα διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο γήπεδο Μητσιμπόνας Α’ την Δευτέρα 17/11/2025 και ώρα 15:00 – 17:30.

Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν οι Παλαίμαχοι της ΑΕΛ, του Δήμου Τεμπών και οι Βετεράνοι Θεσσαλονίκης.

Καλούνται ο φίλαθλοι να παρακολουθήσουν και να χειροκροτήσουν τις παλιές δόξες του ποδοσφαίρου.