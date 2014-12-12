Το Αρχειοφυλακείο Αγιάς θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το αρχείο κρύβει θησαυρούς» για το σχολικό έτος 2025-2026.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε’ και ΣΤ’ τάξης) και Γυμνασίου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και τη σημασία του αρχειακού υλικού στη μελέτη της ιστορίας.

Μέσα από την παρουσίαση, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τι είναι ένα αρχείο, πώς γεννιέται, να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη αρχειακού υλικού, να παρακολουθήσουν το ταξίδι ενός εγγράφου από τη στιγμή της δημιουργίας του μέχρι να φτάσει στα χέρια ενός ερευνητή. Θα μάθουν πώς «διαβάζεται» ένα ιστορικό τεκμήριο, τι μυστικά μπορεί να κρύβει και πώς μέσα από αυτό ξετυλίγεται η ιστορία του τόπου μας.

Οι μικροί επισκέπτες θα μάθουν, επίσης, για το έργο των ΓΑΚ ως θεματοφύλακας της διοικητικής μνήμης του κράτους και τη σημασία της διατήρησης και πρόσβασης στα δημόσια αρχεία.

Τονίζεται η πληροφοριακή αξία των αρχείων, από την οποία τροφοδοτείται η ιστορική έρευνα και είναι ένας από τους σκοπούς ύπαρξης των αρχείων. Εξίσου τονίζεται και η αποδεικτική αξία των αρχείων καθώς πέρα από τη διατήρηση της μνήμης τα Αρχεία έχουν και διοικητική χρησιμότητα εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα θεμελίωσης των δικαιωμάτων του κράτους και των πολιτών.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να καλλιεργήσει την αρχειακή συνείδηση των μαθητών καθιστώντας κατανοητό ότι τα ΓΑΚ δεν αποτελούν «αποθήκες εγγράφων» αλλά εκεί φυλάσσεται η πρώτη ύλη της ιστορικής έρευνας.

Εισάγει τους μαθητές στη διαδικασία της αρχειακής έρευνας και τεκμηρίωσης . Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές γνωρίζουν τα Αρχεία και τη χρησιμότητα τους και γίνονται εν δυνάμει χρήστες τους. Οι μαθητές συνδέουν την πληροφορία μιας μικρής ιστορίας με τη γενικότερη ιστορία.

Για την υλοποίηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με τα Γ.Α.Κ. Λάρισας για έγκαιρο προγραμματισμό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410281425, email : mail@gak.lar.sch.gr.