Η «Κήπων Οδός ΕΠΕ» είναι μια εταιρεία, από το Κορωπί Αττικής, που το όνομά της δεν λέει τίποτα στον πολύ κόσμο, την γνωρίζουν ίσως κάποιοι που ασχολούνται με τα φυτώρια και την κηπουρική. Εμφανίστηκε στον δήμο Λαρισαίων ξαφνικά, στα χρόνια του Θανάση Μαμάκου. Οι προηγούμενοι δήμαρχοι προτιμούσαν να πραγματοποιούν τις προμήθειες της υπηρεσίας Πρασίνου από τις επιχειρήσεις της πόλης που είναι αρκετές και αξιόλογες. Μέχρι που εμφανίστηκε η Κήπων Οδός.

Τον Απρίλιο του 2024 ο δήμος Λαρισαίων προκήρυξε ένα διαγωνισμό για το αστικό Πράσινο, ύψους 1.858.450 €, για 12 μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλους 12 μήνες, ήτοι σύνολο 3.716.901 € με ΦΠΑ. Τίτλος: «Υπηρεσίες Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων». Σε αυτόν πήραν μέρος τρεις εταιρείες: η «Θαλλός Τεχνική Κατασκευαστική ΙΚΕ» (από Αθήνα), η «Ν. Μπακαρτζής – Γ. Ρίζος Ο.Ε.» (από Λάρισα), και η προαναφερθείσα «Κήπων Οδός Ε.Π.Ε.». (εδώ). Οι δύο πρώτες, καθόλα πλήρεις στα απαραίτητα (τεχνογνωσία, εγγυητικές κ.λ.π.), βρέθηκαν εκτός διαγωνισμού για λεπτομέρειες που δεν άλλαζαν την ουσία των προσφορών. Εντούτοις κόπηκαν, έτσι γίνεται στους διαγωνισμούς. Στο παιχνίδι έμεινε μόνον η «Κήπων Οδός» η οποία πήρε τη δουλειά. Η εταιρεία από το Κορωπί αποδείχτηκε απίστευτα έτοιμη για την διαγωνιστική διαδικασία…

Ωστόσο οι Αθηναίοι, εκτός από την συντήρηση, πήραν και την προμήθεια των υλικών για το Πράσινο. Από τις μανόλιες και τις μιμόζες μέχρι τα σπόρια για το γκαζόν, δεν έμεινε τίποτα για τις επιχειρήσεις της Λάρισας. (εδώ)

Υπάρχει και συνέχεια. Τις προάλλες ο Δήμος Λαρισαίων άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης που υπήρχε στη σύμβαση και έδωσε στην εταιρεία του Κορωπίου άλλο 1.858.450 € (με ΦΠΑ), για 12 μήνες (εδώ). Για να γίνει κατανοητό τι είναι το δικαίωμα προαίρεσης, με όρους εστιατορίου θα μπορούσε να σημαίνει «ωραίο το φιλέτο, φέρτε μας ένα ακόμα…».

Κάπως έτσι οι Λαρισαίοι φυτωριούχοι έχασαν από πελάτη τους τον Δήμο Λαρισαίων που τον είχαν μια ζωή.

Ας πάνε στο Κορωπί …

Εφ ΚΟΣΜΟΣ ((από τη στήλη Kampos Land)