Παρουσιάστηκε στη Λάρνακα και την Τριμίκλινη της Λεμεσού (γενέτειρα του αγνοούμενου Μιχαλάκη Κονναρή και του πεσόντα Δημήτρη Αρμινιώτη) και στη Λάρνακα το βιβλίο του Αυγουστίνου (Ντίνου) Αυγουστή «Η ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΄74 – Πενήντα χρόνια δίσεκτα - Η Κύπρος δεν κείται μακράν».

Ένα βιβλίο αφιερωμένο στους αδικαίωτους Ήρωες της προδομένης γενιάς του ΄74. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 07/10/2025 στα Γραφεία του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, στην Τριμίκλινη με συντονιστή τον εξαιρετικό κ. Ντίνο Ορφανό και η δεύτερη την Τετάρτη 08/10/2025 στην Αίθουσα Γραμμάτων και Τεχνών «Αμμόχωστος», στη Λάρνακα με συντονίστρια την ξεχωριστή κ. Ευδοκία Παπαχριστούδη.

Διοργανωτής της πρώτης εκδήλωσης το «Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων Κοιλάδας Κούρη & Ξυλούρικου». Υποστήριξαν ο Σύλλογος Κυπρίων Νομού Λάρισας(Σ.Κ.Ν.Λ), η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος(Ο.Κ.Ο.Ε.), ο Σύλλογος «33 Μοίρα Καταδρομών Πέλλαπαϊς» - 1974» και οι Εκδόσεις Επιφανίου.

Χαιρέτησαν: Ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Χαράλαμπος Χριστοφίνας, Ο Πρόεδρος της κοινότητας Τριμίκλινης κ. Ανδρέας Ορφανός και ο Πρόεδρος του Συλλόγου «33 Μ.Κ. Πέλλαπαϊς- 1974»,κ. Λάμπρος Κακουλλής.

Την εκδήλωση στη Λάρνακα διοργάνωσε το Κυπριακό Κέντρο μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.) και υποστήριξαν: Ο Δήμος Λάρνακας, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Σ.Κ.Ν.Λ., η Ο.Κ.Ο.Ε., ο Σύλλογος «33 Μοίρα Καταδρομών Πέλλαπαϊς- 1974» και οι Εκδόσεις Επιφανίου. Χαιρέτησαν: Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, ο Αντιδήμαρχος Λαρισαίων κ. Κώστας Καλαμπαλίκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου «33 Μ.Κ. Πέλλαπαϊς- 1974»κ. Λάμπρος Κακουλλής, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.)κ.κΤώνηςΤουμαζής και Ανδρέας Μορφίτης.

Ουσιαστικός και αληθινός όπως πάντα στην παρουσίαση του βιβλίου ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Δημόκριτος Ζερβάκης. Ο Λάμπρος Κακκουλής (τραυματίας στον Άγιο Ιλαρίωνα), συγκινητικός όπως πάντα.Λόγια από καρδιάς απηύθυνε ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών κ. Χαράλαμπος Χρηστοφίνης. Όμορφες κουβέντες από τον κοινοτάρχη Τριμίκλινης κ. Ανδρέα Ορφανό που πάλεψε με κάθε τρόπο για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα που στήριξε με κάθε τρόπο την εκδήλωση στη Λάρνακα. Θερμότατος και ο χαιρετισμός του. Ψυχή της εκδήλωσης στην Πόλη του Κιτίου ο κ. Ανδρέας Μορφίτης με συνοδοιπόρο τον κ. Τώνη Τουμαζή. Η χορωδία Λιβαδιών έδωσε μια άλλη ξεχωριστή διάσταση στην εκδήλωση στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών «Αμμόχωστος».

Αθρόα ήταν η προσέλευση και στις δύο εκδηλώσεις απλών πολιτών και επισήμων.

Στην αντιφώνηση του ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων τόνισε: Νοιώθω την υποχρέωση να αποτίσω φόρο τιμής, σε όλους εκείνους τους Έλληνες, Ελλαδίτες και Κυπρίους, που αντιστάθηκαν στις σιδηρόφρακτες ορδές του «Αττίλα» υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της Κύπρου και την τιμή του Ελληνισμού, μόνοι με ανάξια και προβληματική στρατιωτική διοίκηση, προδομένοι και εγκαταλειμμένοι στην τύχη τους...Όσο μελετάς, όσο πιο πολύ ψάχνεις την υπόθεση της κυπριακής τραγωδίας όλο και περισσότερο ανακαλύπτεις καινούργιους ενόχους που βρίσκονται στο απυρόβλητο.

Κανείς από τους πραξικοπηματίες που ήθελαν νεκρό τον Μακάριο δεν τιμωρήθηκε. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν. Και το κλίμα που δημιουργήθηκε στη συνέχεια δίνει την αίσθηση πως τα πάντα σχεδιάστηκαν και εκτελέσθηκαν χωρίς κανείς από τους πρωταγωνιστές να ενδιαφερθεί για την Κύπρο. 51 και πλέον χρόνια μετά, επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, μνημόσυνα, κομματικές διακηρύξεις, δάφνινα στεφάνια και όλο και λιγότερο το «δεν ξεχνώ». Με τον λαό να λιάζεται στις θάλασσες και να διασκεδάζει στα ορεινά μας θέρετρα. Όλα αυτά κρατούν από τις 15 έως τις 20 Ιουλίου. Και μετά, σιωπή….