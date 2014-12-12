Θρησκευτικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού του Οσίου Συμεών του Μονοχίτωνος και Ανυποδήτου, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

7:00 μ.μ. Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου, κομιζομένης υπό του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου Πηλίου, Αρχιμανδρίτου Συμεών Αναστασίου.

Ακολουθεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

7:30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Φλαμουρίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, η Τιμία Κάρα θα αναχωρήσει για το Φλαμούρι.