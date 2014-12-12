Ένα μνημείο για τη τραγωδία των Τεμπών, «Το Δέντρο της Δικαιοσύνης", το τρίτο κατά σειρά μιας καλλιτεχνικής τριλογίας που ξεκίνησε από την Αθήνα (Το Δέντρο των Ψυχών), και συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη (Το Δέντρο της Μνήμης) με έργα της Μαρίας Μανδάκη και του Γιάννη Σαπτέη, θα τοποθετηθεί στη Λάρισα ως "επίλογος".

Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στην χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εισήγηση του γραφείου του δημάρχου και έγινε αποδεκτό από το σύνολο του Σώματος.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος, «το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δεν σημάδεψε μόνο τη συλλογική συνείδηση της χώρας, αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη Λάρισα, μια πόλη που βίωσε έντονα το πένθος και τη θλίψη. Ως δημοτική αρχή, από την πρώτη στιγμή είχαμε πει κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: ότι η πόλη της Λάρισας, που έζησε τόσο κοντά αυτό το δράμα, έχει χρέος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Είχαμε δεσμευθεί πως θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία για την ανέγερση ενός μνημείου αφιερωμένου στα θύματα. Ενός μνημείου που δε θα αποτελεί απλώς ένα σημείο αναφοράς, αλλά ένα σημείο στοχασμού και ευθύνης. Που θα θυμίζει στις επόμενες γενιές όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και τι πρέπει να μην ξανασυμβεί. Δουλέψαμε για αυτό αθόρυβα και καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μετά από πολλές συναντήσεις, συζητήσεις… Στο να ξεκινήσει να παίρνει μορφή αυτή η δέσμευσή μας. Η πρόταση που συζητούμε δεν είναι προϊόν ενός γραφείου, αλλά αποτέλεσμα συνεννόησης, συνεργασίας και σεβασμού. Θεωρήσαμε ότι η καλύτερη λύση ήταν να απευθυνθούμε στους δημιουργούς των δύο μνημείων που υπάρχουν ήδη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη — έργα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων και να το εντάξουμε σε μια τριλογία μνήμης αφενός και αφετέρου να εκφράζει το διαχρονικό πάνδημο αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης.

Μετά το Δέντρο των Ψυχών (η αρχή) στην Αθήνα, το Δέντρο της Μνήμης (το τέλος) στη Θεσσαλονίκη, αν υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, θα μπορέσουμε να προσθέσουμε το Δέντρο της Δικαιοσύνης (ο επίλογος) στην πόλη μας. Ένα έργο που θα μιλά για τη μνήμη, τη δικαιοσύνη και την ευθύνη.

Οφείλω να σας πω ότι ζητήσαμε, όπως οφείλαμε, τη σύμφωνη γνώμη των οικογενειών και την έχουμε. Υπάρχει μία διαφωνία από δύο οικογένειες αναφορικά με ένα σημείο της ονομασίας, αλλά θα το συζητήσουμε και ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν και αυτοί.

Μετά τη γνωμοδότηση της καλλιτεχνικής επιτροπής η πρόταση θα πάει στη δημοτική Επιτροπή και η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής η τελική θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση. Πιστεύω ειλικρινά, ότι το μνημείο αυτό δε θα είναι απλώς μια κατασκευή. Θα είναι μια σιωπηλή φωνή μέσα στην πόλη, που θα μας υπενθυμίζει ότι η μνήμη δεν είναι παρελθόν, είναι ευθύνη. Ευθύνη όλων μας να μη συνηθίσουμε την απώλεια, να μην ξεχάσουμε, να μη συμβιβαστούμε με τη λήθη».

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρης Δεληγιάννης στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι η παράταξη συμφωνεί με την πρόταση για τη δημιουργία μνημείου και συμπλήρωσε: «Είναι μια πολιτική απόφαση και οφείλει να εκφράζει την ψυχή της πόλης. Για τον λόγο αυτό η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη. Το όνομα του μνημείου «Το Δέντρο της Δικαιοσύνης» ταυτίζεται με το αίτημα του κόσμου, εκατομμυρίων Ελλήνων για δικαιοσύνη».

Σε ότι αφορά τον χώρο όπου θα στηθεί το έργο ο κ. Μαμάκος σημείωσε πως εξετάζονται κάποια σημεία για την εγκατάστασή του (π.χ. Λόφος Φρουρίου) ενώ υπάρχει ήδη η σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των οικογενειών των θυμάτων με μοναδικό τους αίτημα το μνημείο να μη συνδέεται με τα τρένα και τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr