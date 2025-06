Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πηνειού 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας διοργανώνει και φέτος μια σειρά από δυναμικές δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, και αντανακλούν τον κοινωνικό ρόλο της νεολαίας ως φορέα δημιουργίας, συμπερίληψης και πολιτιστικής έκφρασης.

Σήμερα Παρασκευή 20 Ιουνίου στις 18:00, Η επιτροπή Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τη Λαρισαία συγγραφέα Μαίρη Σύρρου προσκαλούν το κοινό της πόλης σε μία μοναδική παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Αγαπώ-Αγγίζω».

Εισιτήριο για τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στην παρουσίαση αποτελεί η ανοιχτότητα, η ειλικρινής περιέργεια να μάθουν, η καλή διάθεση και ένα μαξιλάρι προκειμένου να καθίσουμε όλοι/ες μαζί πλάι-πλάι στο γρασίδι.



Πραγματοποιείται ανάγνωση του βιβλίου. Απόσπασμα από το βιβλίο: «Με λένε Μαίρη Σύρρου. Γεννήθηκα το ’92, 27 Οκτωβρίου. Είμαι σκορπιός στο ζώδιο, αυτό που τσιμπάει. Είμαι DOWN, έτσι με γέννησε η μαμά. Ήταν τέλεια, χάρηκε ο παππούς που ήταν κορίτσι και χάρηκαν και όλοι όταν ήρθα στο σπίτι. Το DOWN είναι να τα κάνω όλα μόνη μου. Το DOWN θέλει αγάπη».



Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων, της συγγραφέως και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η προώθηση της ορατότητας και η συζήτηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στις 19:30 της ίδιας μέρας, ακολουθεί η εκπαιδευτική δράση “Junior Music Workshop”, στο περίπτερο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Μια βιωματική εμπειρία μουσικής, ανοιχτή για όλα τα παιδιά και τους νέους του φεστιβάλ, με στόχο την ενίσχυση της μουσικής παιδείας. Συμμετέχουν μαθητές που πήραν μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα JuniorXpress. Μέσα από το παιχνίδι και την τέχνη, η δράση ενισχύει τη δημιουργική έκφραση και τη σύνδεση των νέων με τον πολιτισμό.

Το Σάββατο 21 Ιουνίου στις 19:30, το Συμβούλιο διοργανώνει τη “Game Night με Επιτραπέζια & Τάβλι”, προσκαλώντας νέους και νέες από 16 έως 29 ετών να συμμετάσχουν σε μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση, ομαδικότητα και στρατηγική σκέψη. Σύγχρονα επιτραπέζια παιχνίδια και φιλικά τουρνουά τάβλι με την υποστήριξη του Συλλόγου Αγωνιστικό Τάβλι Λάρισας συνθέτουν μια ζωντανή εμπειρία κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Όλες οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του θεσμού «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025», τον οποίο κατέχει φέτος η Λάρισα, ενισχύοντας τον στόχο για μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο συμμετοχική και πιο φιλική προς τους νέους.