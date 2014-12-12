Την Εθνική Λυρική Σκηνή και το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», υποδέχεται το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας συνεχίζοντας την εξωστρεφή του πορεία και τη συνεργασία του με σπουδαίους πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Ωδείου ως φορέα που συνδέει τη μουσική εκπαίδευση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της Λάρισας.

Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Κυπουργός – Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Μουσικό Θέατρο για σχολεία

Λιμπρέτο: Θωμάς Μοσχόπουλος (με τη συνεργασία του συνθέτη)

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Μεταγραφή για μικρό σύνολο: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνικό – κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Ερμηνεύουν: Χάρης Ανδριανός, Βάσια Ζαχαροπούλου, Νίκος Στεφάνου

Μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Ώρες παραστάσεων: 9.30 – 10.30 και 11.30 – 12.30

Η παράσταση είναι ήδη πλήρως κλεισμένη για σχολεία της πόλης, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από το έργο του Νίκου Κυπουργού τον μαγευτικό κόσμο της μουσικής και της θεατρικής φαντασίας.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 (πρωινές παδικές παραστάσεις)

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος – Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

Όπερα σκιών για παιδιά

Μουσική: Τζουζέππε Βέρντι

Κείμενο: Δημήτρης Δημόπουλος, Αλέξανδρος Μελισσηνός

Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Μετάφραση στίχων: Δημήτρης Δημόπουλος

Ερμηνεύουν: Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα

Καραγκιοζοπαίχτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Πιάνο: Φρίξος Μόρτζος

Ώρες παραστάσεων: 10.00 – 11.00 και 11.30 – 12.30

Μια ευρηματική και γεμάτη χιούμορ παράσταση που ενώνει την παράδοση του Καραγκιόζη με τη λυρική τέχνη του Βέρντι.

Δεν απαιτείται κράτηση θέσεων – τα παιδιά και οι γονείς τους μπορούν να εισέλθουν ελεύθερα στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 (απογευματινές παραστάσεις)

Θεόφραστος Σακελλαρίδης – Θέλω να δω τον Πάπα!

Οπερέτα για ενήλικο κοινό

Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη

Ενορχήστρωση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διδασκαλία: Νίκος Βασιλείου

Δραματουργική επεξεργασία – διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό – κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Σιγαλός, Βαγγέλης Μανιάτης, Τζούλια Σουγλάκου, Χρύσα Μαλιαμάνη, Νικόλας Μαραζιώτης, Μαρισία Παπαλεξίου, Αντώνης Κυριακάκης

Μουσικοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (μπαγιάν)

Ώρες παραστάσεων: 18.00 – 19.30 και 21.00 – 22.30

Η θρυλική οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη παρουσιάζεται σε νέα, ζωντανή και σύγχρονη σκηνική εκδοχή, γεμάτη σάτιρα, χιούμορ και μουσική φρεσκάδα. Η παράσταση απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό.

Για τις δύο βραδινές παραστάσεις θα διατεθούν δελτία εισόδου από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ώρες 10:00 – 13:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Οι παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τη Λάρισα και έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά δράσεων του Δημοτικού Ωδείου που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δημιουργική επαφή των πολιτών με τη λυρική τέχνη και τη μουσική παιδεία.

Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Είσοδος ελεύθερη για μαθητές και νέους (κατόπιν κράτησης όπου απαιτείται)

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ και Δωρητής προγράμματος περιοδειών:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)