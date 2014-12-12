Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων στον Μύλο του Παππά, επισκέφθηκαν την Τετάρτη 27-8-2025 φοιτητές και καθηγητές της ομάδας του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος, που διοργανώνει στη Λάρισα το Θεσσαλικό Θέατρο από τις 23 έως 30 Αυγούστου 2025.

Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους της μόνιμης έκθεσης από την επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου, Κωνσταντίνα Κόντσα και περιηγήθηκαν στο παρελθόν της θεσσαλικής μεγαλόπολης, της ιστορικής αλευροβιομηχανίας και του περιρρέοντος αγροτικού χώρου μέσα από τα εκθέματα και την αφήγηση.