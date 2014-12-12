Με γεύση παράδοσης και άρωμα πολιτισμού επιστρέφει και φέτος η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων, η οποία κλείνει 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αναδεικνύοντας το προϊόν – σήμα κατατεθέν της περιοχής και προσελκύοντας επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2025, συνδυάζοντας πολιτιστικές δράσεις, μουσική και –φυσικά– τον αυθεντικό φαρσαλινό χαλβά.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου – Έναρξη με μουσικό ταξίδι

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή στις 21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, με την εκδήλωση «Περιπλανήσεις στα μονοπάτια της Ελληνικής Μουσικής». Τη σύνθεση και ενορχήστρωση υπογράφει ο Βασίλης Κουκουσέλης, ενώ το τραγούδι αναλαμβάνει ο καταξιωμένος ερμηνευτής Βασίλης Αγροκώστας, χαρίζοντας μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική μουσική παράδοση.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου – Η κορύφωση της γιορτής

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας έχει ως εξής:

Στις 20:00 θα γίνει η προσέλευση των επισήμων,

στις 20:30 θα ακολουθήσει ξενάγηση στα περίπτερα,

ενώ στις 21:00 θα πραγματοποιηθούν οι επίσημοι χαιρετισμοί.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη μεγάλη συναυλία της αγαπημένης ερμηνεύτριας Ρένας Μόρφη στις 21:30, η οποία αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες της.

Παράλληλες δράσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της παραδοσιακής παρασκευής του χαλβά μέσα από ειδικό εργαστήριο, να δοκιμάσουν το φημισμένο προϊόν σε περίπτερο γευσιγνωσίας αλλά και να το προμηθευτούν από τον χώρο πώλησης. Παράλληλα, στο περίπτερο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού θα παρέχονται πληροφορίες για τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις του Δήμου Φαρσάλων. Επίσης θα λειτουργεί περίπτερο των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων (Ενημέρωση – Πληροφόρηση).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει και η προβολή της ιστορίας της Γιορτής Χαλβά, από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα, η οποία θα προηγείται των συναυλιών.

Η 18η Γιορτή Χαλβά υπόσχεται να συνδυάσει γεύση, παράδοση και πολιτισμό, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τα Φάρσαλα και τη Θεσσαλία.