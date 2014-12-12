Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Τυρνάβου απέτισαν φόρο τιμής στους εξεγερθέντες του Πολυτεχνείου, πριν 52 χρόνια. Στη διοργάνωση της σχετικής εκδήλωσης στον αύλειο χώρο του σχολείου, μαθητές και μαθήτριες ήταν οι ουσιαστικοί «πρωταγωνιστές» της, στην οδό των Ηρώων του Πολυτεχνείου. Ο εμφανής συμβολισμός ήταν αποτυπωμένος και στα όσα οι μαθητές/τριες έπραξαν για την επετειακή εκδήλωση.

Έγινε αναφορά στα γεγονότα στο χώρο του Πολυτεχνείου, με ενδιάμεσες απαγγελίες επίκαιρων ποιημάτων, ενώ κυριάρχησε η μουσική στην εκδήλωση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που πλαισίωσαν τη χορωδία του σχολείου ερμήνευσαν επετειακά τραγούδια, περιγράφοντας το κλίμα της εποχής.

Η μνήμη των γεγονότων και των ηρωικών μορφών της αντιδικτατορικής πάλης υπενθύμισαν τα βασικά αιτήματα του Νοέμβρη – ισότιμη εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλεια και ελευθερία – που παραμένουν επίκαιρα στον σύγχρονο δημόσιο διάλογο. Εκπαιδευτικοί και μαθητές, ως Έλληνες πολίτες, κλήθηκαν να συνεχίσουν τους αγώνες για τα δικαιώματα και τις κοινωνικές κατακτήσεις, μετατρέποντας τη μνήμη σε ενεργό πράξη συμμετοχής και ευθύνης.