Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, με αφορμή τον εορτασμό της κι αφού πλέον τα ζητήματα ψυχικής υγείας αφορούν όλο και περισσότερους συνανθρώπους κι επηρεάζουν τις ζωές όλων μας.

Στο χώρο του σχολείου προβλήθηκε σχετική παρουσίαση και ντοκιμαντέρ κι ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές, που έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον και είχαν την ευκαιρία να λύσουν απορίες τους.

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης «1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου – ένα υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό σχολείο» και «1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου – αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας» τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών, αλλά και στην εξωστρέφεια του σχολείου, αντιπροσωπεία μαθητών επισκέφθηκε το Περίπτερο του «Κέντρου Κοινότητας Τυρνάβου και του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά», το οποίο στήθηκε στην κεντρική πλατεία σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Λάρισας «Συν + δράμω» και την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων «Επι•δρώ» του νομού Λάρισας.

Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας και η ενημέρωση για την υποστήριξη – παροχές που προσφέρουν οι συγκεκριμένες μονάδες. Τις δράσεις συντόνισαν οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Μπακαλούλη Ευαγγελία και Υψηλός Κωνσταντίνος, με την πολύτιμη βοήθεια της εκπαιδευτικού Καλογήρου Σταυρούλας και του υποδιευθυντή Σακατζή Δημήτρη.