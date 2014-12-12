Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει ότι “το Επιμελητήριο Καρδίτσας διοργανώνει φέτος την Πολυκλαδική Έκθεση με την επωνυμία «THESSALY EΧΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2025, 18η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση» από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2025 στις Καπναποθήκες Καρδίτσας (Περιφερειακή Οδός Καρδίτσας-Τρικάλων).

Η Έκθεση αυτή, για την πραγματοποίηση της οποίας έχουν συνεργασθεί όλοι οι φορείς του Νομού (Περιφέρεια Θεσσαλίας- Π.Ε. Καρδίτσας, Δήμος Καρδίτσας κ.λ.π.), αποτελεί σπουδαίο επιχειρηματικό γεγονός για όλη την κεντρική Ελλάδα. Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΧΡΟ, έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαμόρφωση των χώρων διεξαγωγής της όσο και του περιβάλλοντα χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες της Έκθεσης (πρώην ονομασία «Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας») ξεπερνούν τις 35.000 κάθε χρόνο, καθιστώντας ιδιαίτερα επιτυχημένες και τις 17 προηγούμενες διοργανώσεις.

Η Έκθεση φέτος αποτελείται από τους κάτωθι τομείς:

Αγροτικά προϊόντα

Τρόφιμα – Ποτά – Τοπικά προϊόντα

Τουρισμός – Αγροτουρισμός – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Βιοτεχνικά προϊόντα

Είδη λαϊκής τέχνης

Γεωργία – Κτηνοτροφία

Ενέργεια – Τεχνολογία περιβάλλοντος – Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Πληροφορική – Νέες τεχνολογίες

Χαρτοποιία – Είδη διακόσμησης

Είδη και υλικά συσκευασίας

Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα – Ποδήλατο – Αξεσουάρ

Οικιακός – Επαγγελματικός εξοπλισμός – Έπιπλα – Δόμηση – Ανακαίνιση

Ενδύματα – Αξεσουάρ ενδυμάτων – Δερμάτινα είδη

Οικογένεια – Παιδί – Εκπαίδευση – Γυναικεία ομορφιά

ΜΜΕ – Διαφήμιση – Εκδόσεις

Υπηρεσίες

Φορείς

Επίσης θα διεξαχθούν παράλληλες και θεματικές εκδηλώσεις με σκοπό να προβληθούν με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα, ενώ η διαφημιστική προβολή θα είναι συνεχής και στοχευμένη.

(Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας)”.