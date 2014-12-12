Το Επιμελητήριο Λάρισας, στο πλαίσιο προώθησης και υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, προτίθεται να συμμετάσχει με περίπτερο 18τ.μ. (ενιαίο κοινό χώρο για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις -μέλη μας) στην 3η Δ.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, που θα λάβει χώρα στη Φρανκφούρτη στις 24-25/10/2025.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία δικτύωσης με επαγγελματίες του κλάδου, τη δυνατότητα να δουν από κοντά κλινικές , νοσοκομεία και παρόχους περίθαλψης από όλο τον κόσμο, καινοτόμες θεραπείες και τεχνολογίες στον ιατρικό τουρισμό αλλά και να λάβουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα λάβει χώρα συνέδριο με θέμα “OPPORTUNITIES FOR CO-OPERATION IN HEALTH TOURISM”και Β2Β επαγγελματικές συναντήσεις.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. (Καλύπτεται το κόστος του εκθεσιακού χώρου)

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής σας στο κάτωθι link μέχρι την Παρασκευή 29/08/2025.

Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μεγάλης ζήτησης θα τηρηθεί ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σύνδεσμος Δήλωσης Συμμετοχής:

· https://forms.gle/oCtHFa3A51dZiXtF8