Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνει ότι “από 30/9/2025 έως 2/10/2025 με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων θα διεξαχθεί στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας το συνέδριο Thessaly AgriBusiness Forum 2025 με θέμα “Το μέλλον του Αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας στην ψηφιακή & πράσινη εποχή”,

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγούς, ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, περιλαμβάνει 9 συνεδρίες με 60 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αποσκοπεί στον εμπεριστατωμένο διάλογο για τα αγροδιατροφικά συστήματα της Θεσσαλίας και την Ελλάδας εν γένει.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας:https://www.larcci.gr/etisio-synedrio-agribusiness-thessaly-forum/)”.