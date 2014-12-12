Συνολικά 202 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για τη μικροσκοπική και εύθραυστη Μαρία.  202 ημέρες γεμάτες αγωνία, αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά, νοιάξιμο, αγώνα και προσπάθεια για ένα πλάσμα που ήρθε στη ζωή εξαιρετικά πρόωρα, στην 25η εβδομάδα, ζύγιζε μόλις 650 γραμμάρια και το βλέμμα της έκρυβε όλη τη δύναμη του κόσμου.

