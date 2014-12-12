Συνολικά 202 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για τη μικροσκοπική και εύθραυστη Μαρία . 202 ημέρες γεμάτες αγωνία, αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά, νοιάξιμο, αγώνα και προσπάθεια για ένα πλάσμα που ήρθε στη ζωή εξαιρετικά πρόωρα, στην 25η εβδομάδα , ζύγιζε μόλις 650 γραμμάρια και το βλέμμα της έκρυβε όλη τη δύναμη του κόσμου.

Η ομάδα της ΜΕΝΝ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας υποδέχτηκε με χαρά και συγκίνηση και πάλι τη Μαρία και τους υπέροχους γονείς της, που ένιωσαν την ανάγκη να επισκεφθούν το πρώτο σπίτι της μικρής και να συναντήσουν αυτούς που πλέον θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους.

Ο Τρικαλινός μαιευτήρας-γυναικολόγος Γιώργος Παπαγεωργίου που την έφερε στη ζωή, θυμάται: “Η μικρή Μαρία ήρθε στη ζωή πρόωρα την 25η εβδομάδα και ζύγιζε 650γρ., όμως το βλέμμα της και η θέληση της για την ζωή έκρυβε όλη τη δύναμη του κόσμου. Η μικρή μαχήτρια με μαιευτική και ιατρική φροντίδα που είχε από τους γιατρούς του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας (ΜΕΝΝ) και την βοήθεια της Παναγίας που την είχε στην Σκεπη της, μετά από 200 μέρες βρέθηκε κοντά μας υγιής και γεμάτη δύναμη. Να είναι πάντα γερή και καλότυχη και η Παναγιά που γιορτάζουμε σήμερα να την έχει πάντα υπό την προστασία της”.