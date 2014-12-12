Με το βιογραφικό ισπανικό δράμα "Το 47", συνεχίζονται οι προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Βαρκελώνη, δεκαετία του 1970. Ο οδηγός λεωφορείου Μανόλο Βιτάλ αγωνίζεται να βελτιώσει την καθημερινότητα της, χωρίς συγκοινωνίες, σχολείο και ιατρικό κέντρο, συνοικίας του. Η οικογένειά του έχει απελπιστεί, φίλοι αποφασίζουν να μετακομίσουν, αλλά εκείνος επιμένει. Όταν, όμως, συναντά την πεισματική άρνηση των δημοτικών αρχών να βελτιώσουν την κατάσταση, αποφασίζει να δράσει.

Σκηνοθεσία: Μαρσέλ Μπαρένα με τους: Έντουαρντ Φερνάντεζ, Κλάρα Σεγούρα, Ζόι Μποναφόντε, Σάλβα Ρέινα

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ