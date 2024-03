Λόγω της μεγάλης επιτυχίας και της τεράστιας ζήτησης της παιδικής παράστασης, το Καπλάνι της βιτρίνας της Άλκης Ζέη, το Θεσσαλικό Θέατρο θα πραγματοποιήσει δύο επιπλέον παραστάσεις για το κοινό τις Κυριακές 7-4-2024 και 14-4-2024 ώρα 12.00 μ.μ. Κατάλληλο για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Καλοκαίρι. Η μαγική εποχή των παιδιών. Θάλασσα, παιχνίδι, εξερευνήσεις και ατέλειωτες νύχτες με μαγικές ιστορίες κάτω από τ’ αστέρια.

Μια παρέα παιδιών στο Λαμαγάρι της Σάμου, θα ζήσει μια περιπέτεια που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Η δικτατορία του Μεταξά στις 4 Αυγούστου του 1936, θα οδηγήσει τα παιδιά να πάρουν μέρος σε μυστικές αποστολές για να βοηθήσουν τον ξάδερφο της Μέλιας και της Μυρτώς, τον Νίκο, που είναι φοιτητής και κινδυνεύει με φυλακή. Ο Νίκος κρύβεται στο Μύλο με το σπασμένο φτερό μέχρι να μπορέσει να διαφύγει στην Ισπανία που γίνεται εμφύλιος πόλεμος για να πολεμήσει για την Δημοκρατία. Όσο δύσκολα όμως κι αν είναι τα πράγματα τα παιδιά έχουν τη βοήθεια ενός τίγρη που βρίσκεται μέσα σε μια βιτρίνα στο σαλόνι του σπιτιού της Μέλιας και της Μυρτώς. Το Καπλάνι -όπως λένε τον τίγρη στη Σάμο- έχει την ικανότητα να ζωντανεύει μέσα από τις ιστορίες που τους διηγείται ο Νίκος και όταν χρειαστεί, με το δικό του μαγικό τρόπο να παίρνει μέρος στις δύσκολες αποστολές των παιδιών, να τα βοηθάει και να τα προστατεύει.

Το Καπλάνι της βιτρίνας είναι μια ιστορία για την συναρπαστική πορεία που ακολουθούν όλα τα ζωντανά πλάσματα, άνθρωποι και ζώα, για να ζήσουν έτσι όπως είναι φτιαγμένα από την φύση: Ελεύθερα.

Το Καπλάνι της βιτρίνας είναι μια ιστορία φωτεινή όπως είναι τα καλοκαίρια και σκοτεινή όπως οι δικτατορίες. Μέσα από την αυτοβιογραφική ιστορία της Άλκης Ζέη, από τα παιδικά της χρόνια στη Σάμο, ζωντανεύει ένα καλοκαίρι που δεν είναι όπως τα άλλα. Το παιχνίδι και την ανέμελη ζωή των παιδιών θα έρθει να διαταράξει μια πραγματικότητα σκληρή: η επιβολή μιας δικτατορίας.

Τίποτα όμως δεν μπορεί να σταματήσει τη μαγική ικανότητα των παιδιών να παλεύουν με όπλα ανίκητα στις μάχες της ζωής.

Η φαντασία και το παιχνίδι, η πίστη και η αθωότητα, η ομορφιά και η ασχήμια του κόσμου χωρίς ψεύτικα φίλτρα και η αλήθεια μέσα από τα μάτια των παιδιών, «φτιάχνουν» ένα ατέλειωτο καλοκαίρι που όλοι μέσα του μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι.

Η παράσταση ακολουθεί επί σκηνής το μυστικό δρόμο των παιδιών και του καπλανιού, αλλά και με κινηματογραφικά ανοίγει ακόμα περισσότερο τη μαγική εκείνη διάσταση που έχει πάντα η οπτική γωνία των παιδιών και η χωρίς όρια φαντασία τους.

Ίσως γιατί εκεί όταν όλοι επιστρέφουμε μπορούμε να είμαστε Ελεύθεροι.

Συντελεστές:

Διασκευή – Σκηνοθεσία - Στίχοι τραγουδιών: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Σκηνικό: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Κοστούμια: Μαρία Καβαλιώτη

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Χορογραφίες-Διδασκαλία κίνησης: Πασχαλιά Ακριτίδου

Μάσκες: Ολυμπία Σιδερίδου

Video: Πέτρος Σεβαστίκογλου

Video animation: Μπάμπης Βενετόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Βαγγέλης Χαλκιαδάκης - Δήμητρα Λαρεντζάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστίνα Βράκα

Υπεύθυνος Παραγωγής: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Κατασκευή σκηνικού: Χρήστος Καράκης - Νίκος Ανδριανόπουλος – Στράτος Φράγκου - Βασίλης Τσιούτρας

Κατασκευή «Καπλάνι»: Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης

Ήχος – Φως-video: Μάκης Παπατριανταφύλλου – Γιώργος Γκόλαντας-Παναγιώτης Γιαννούλας-Γιώργος Σκούλτσης

Οργάνωση παραστάσεων: Αλέκα Τσινούλη

Φωτογραφίες προγράμματος – παράστασης : Αλέξανδρος Ευθυμιόπουλος

Φωτογραφίες παράστασης: Nίκος Κατσαρός

Τρέιλερ: Life of Film Productions - Δημήτρης Βάλλας

Αφίσα - Πρόγραμμα: Μουτζούρα

Παίζουν ( Αλφαβητικά) :

Χριστίνα Βράκα

Νικόλας Γραμματικόπουλος

Ειρήνη Ιωάννου Παπανεοφύτου

Δήμητρα Καραγιώργου

Αγάπη Μουστρή

Δημήτρης Όντος

Σταμάτης Στάμογλου

Έλλη Χατζεϊπίδου

Διάρκεια: 90’

Τηλεφωνικές κρατήσεις :2410-533417

Εισιτήρια για τις Κυριακάτικες παραστάσεις αποκλειστικά μέσω του more.com

https://www.more.com/theater/to-kaplani-tis-bitrinas-1/

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ παιδικό, 8 ευρώ ενηλίκων