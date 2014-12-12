Είναι ένας οχυρωμένος οικισμός, έκτασης 21 στρεμμάτων και ύψους που φθάνει τα 4 μέτρα. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για την θέση στην οποία υπήρξε η παλιά Μελιβοία και το κάστρο της…

Βρίσκεται σε μικρό λόφο στα βόρεια της Βελίκας, μόλις 500μ. από την ακτή και χρονολογείται στην περίοδο του Ιουστινιανού. Στο σημείο έχουν αποκαλυφθεί πέντε πύργοι και δύο πύλες. Στη νότια πλευρά παράλληλα με το βυζαντινό τείχος διατηρείται σημαντικό τμήμα της αρχαίας οχύρωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, το κάστρο είχε ρόλο αποθήκευσης προϊόντων – εμπορευμάτων που διακινούταν μέσω της θάλασσας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα για το Κάστρο συνεχίζεται καθώς από τα 21 στρέμματα έχουν αποκαλυφθεί και μελετηθεί τα ευρήματα των 3 στρεμμάτων.

Τα τελευταία χρόνια στο Κάστρο της Βελίκας πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και ξεχωριστές περιηγήσεις που προκαλούν το ενδιαφέρον σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Πανσέληνος στο Κάστρο

Η σαγήνη της αυγουστιάτικης πανσελήνου, συνδυασμένη με την επιβλητικότητα του Κάστρου της Βελίκας και τους ήχους του μουσικού σχήματος, υπόσχονται μια μοναδική εμπειρία για σήμερα το βράδυ.

Ο Δήμος Αγιάς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, διοργανώνουν τη φετινή αυγουστιάτικη πανσέληνο στο Κάστρο της Βελίκας, σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, τηρώντας την παράδοση που υποδέχεται το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου στους αρχαιολογικούς χώρους.

Τη βραδιά θα συνοδεύσει το μουσικό σχήμα με τους Ευλαμπία Ντούλα και Δημήτρη Τσιαβέ (φωνή) Θέμη Σαματζή (πιάνο), Γιάννη Κατσιανούλη (κιθάρα), Λεωνίδα Κυρίδη (μπάσο) και Γιάννη Μακρυγιάννη (τύπμπανα). Η συναυλία είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την πανσέληνο.