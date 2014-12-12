Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία», συνεχίζει τη σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», που φέρνουν την επιστήμη πιο κοντά στους πολίτες. Το δεύτερο ραντεβού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον Τύρναβο, με θέμα: «Πώς μπορεί η τεχνολογία να αλλάξει τη γεωργία στη Θεσσαλία;»

Η τεχνολογία έχει φέρει και συνεχίζει να φέρνει επαναστατικές αλλαγές στη γεωργία. Γιατί όμως δεν έχει κερδίσει ακόμη την εμπιστοσύνη των αγροτών μας; Σήμερα, αντιμετωπίζουν συνεχόμενα κύματα τεχνολογικών μετασχηματισμών — από διαφορικούς λιπασματοδιανομείς και yield maps έως drone και ψηφιακές εφαρμογές. Πώς μπορεί η ορθή αξιοποίηση αυτών των εργαλείων να υποστηρίξει καλύτερα τις αποφάσεις τους; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη χρήση της τεχνολογίας στη γεωργία;

Στη συζήτηση θα παρουσιαστεί η πολυετής εμπειρία της εταιρίας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ στη συμβουλευτική για λιπάνσεις καλλιεργειών και αμπελώνων, προσφέροντας ένα πλαίσιο για την κατανόηση των προκλήσεων και δυνατοτήτων της ψηφιακής καινοτομίας στον αγροτικό τομέα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε πολίτες και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πώς η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει τη γεωργική παραγωγή και τις επιλογές των αγροτών.

Ομιλητές:

Δρ. Σπυρίδων Μουρελάτος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υδροβιολογίας από το Πανεπιστήμιο P&M Curie του Παρισιού. Έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών από το 1997, έχοντας σχεδιάσει το πρώτο έργο μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα. Έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση του Ιού του Δυτικού Νείλου και στις εργασίες αποτροπής επανεγκατάστασης της ελονοσίας στην χώρα. Έχει δημοσιεύσει 64 επιστημονικές εργασίες με 1230 εταιροαναφορές, έχει διετέλεσε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών (EMCA) και είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το 2018.

Δρ. Χρήστος Καρύδας

Απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στον τομέα Εγγείων Βελτιώσεων και διδακτορικό στην Τηλεπισκόπηση. Εργάστηκε στον ΕΛΓΑ ως Εκτιμητής Ζημιών (1997-1998), στο ΜΑΙΧ (CIHEAM) (2000-2008) και στο ΑΠΘ (2006-2015) ως Κύριος Ερευνητής. Από το 2014 διατελεί Κριτής του European Research Council της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και έργων. Το 2016 ανέλαβε Διευθυντής Γεωργίας Ακριβείας στην ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Διδάσκει ως Επισκέπτης Καθηγητής ‘Digital Image Analysis’, ‘GIS’,‘Soil & Water Resource Management’ και ‘Γεωργία Ακριβείας’ σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια και κολέγια.

Ημερομηνία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Τόπος: Αρχοντικό Καράσσου, Τύρναβος

Ώρα: 19.30

Είσοδος: Ελεύθερη

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» θα ανανεώνεται σταδιακά. Πληροφορίες στη σελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

https://www.thessaly.gov.gr/sciencecafe-thessaly.html